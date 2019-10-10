В Верхней Салде трех местных жителей признали виновными в махинациях с недвижимостью на сумму свыше 4,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Верхней Салде трех местных жителей признали виновными по уголовному делу о мошенничестве с чужой недвижимостью. По данным следствия, сумма причиненного ущерба составила более 4,9 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Так, осужденные в период с 2010 по 2020 год в городах Верхняя и Нижняя Салда обманули 18 потерпевших и присвоили себе недвижимое имущество этих людей. Выяснилось, что мошенники отбирали тех граждан, которые вели асоциальный образ жизни и имели долги за коммунальные платежи. Пострадавших убеждали оформить их жилье на подставных лиц.



На основании доказательств Верхнесалдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей — двоих мужчин и женщины.



Верхнесалдинский районный суд назначил одному из них наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 1,2 млн руб. и ограничения свободы на 1 год. Второй злоумышленник получил 13 лет тюрьмы в колонии общего режима и штраф в 1,5 млн руб. Женщине назначили 3 года заключения, а также 2 года испытательного срока и штраф в 250 тыс. руб. Помимо этого, по приговору суда все причастные возместят ущерб потерпевшим на общую сумму более 4,9 млн руб.



На данный момент приговор в законную силу не вступил.