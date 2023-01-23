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В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о мошенничестве с кредитами на сумму более 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о мошенничестве с кредитами на сумму более 8 млн руб. в отношении шестерых обвиняемых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что с 2021-го по декабрь 2022 года осужденные разработали и осуществили совместный план по хищению средств банков. Они находили фиктивных заемщиков, убеждали их взять кредит, обещая погасить долг самостоятельно. Предоставляя кредитным организациям ложные сведения о заемщиках, они получали деньги и использовали их для личных нужд. Таким образом мошенники похитили более 8 млн руб.

В зависимости от роли и степени участия обвиняемые были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3, 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой, в крупном размере» и ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере».

Двоим виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет (одному — в колонии строгого режима, другому — в колонии общего режима) и штраф 900 тыс. руб. каждому. Еще двое были приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Пятый виновный получил 360 часов исправительных работ, а шестой — год ограничения свободы.
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