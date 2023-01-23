В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о мошенничестве с кредитами на сумму более 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Верхней Салде трех местных жителей признали виновными по уголовному делу о ...22.12.2020 В Екатеринбурге осудили участников ОПГ за махинации с арендным жильем
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...31.07.2020 Первоуральский горсуд вынес приговор по делу о мошенничестве с микрозаймами на 8,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2020. Первоуральский городской суд вынес приговор двум фигурантам уголовного дела о ...17.01.2019 В Екатеринбурге вынесли приговор участникам организованной группы за хищение у банков более 60 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019.Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор участникам организованной группы ...17.12.2018 В Красноуфимске вынесен приговор участникам преступной группы за разбойные нападения на ювелирные магазины
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2018. Красноуфимский районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в ...