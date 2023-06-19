Житель Челябинской области обманул страховую компанию на 18 млн рублей

УрБК, Челябинск, 19.06.2023. Правоохранительные органы Южного Урала направили в суд дело о мошенничестве со страховыми выплатами. Местный житель в сговоре с подельниками обманул страховую компанию более чем на 18 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
По версии следствия, обвиняемый в сговоре с сообщниками приобретал землю на территории садовых некоммерческих товариществ Челябинской области, затем на участках строили дома из дешевых стройматериалов, производилась отделка помещений. Объекты страховались на сумму от 2,3 млн руб. до 4,3 млн руб. Через некоторое время в домах происходили пожары, которые уничтожали имущество.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемый причастен к шести эпизодам обмана относительно наступления страхового случая. Против мужчины было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Расследование в отношении лиц, находившихся в сговоре со злоумышленником, продолжается.
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