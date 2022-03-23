Власти Екатеринбурга в 2023 году выделят 12 млн рублей на поддержку садовых товариществ

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Власти Екатеринбурга в текущем году выделят из городского бюджета 12 млн руб. на поддержку некоммерческих садовых товариществ. Об этом заявил сегодня в ходе онлайн-брифинга председатель комитета по товарному рынку администрации города Иван Бескрестнов.



«В последние годы у нас кратно увеличивается объем средств, направляемый на развитие инфраструктуры городского садоводства. Ранее это была сумма в 1,5 — 2 млн руб., потом она выросла до 3 млн руб., затем до 6 млн руб. и, наконец, в этом году — до 12 млн руб. В 2022 году на эти цели было выделено 10 млн руб., поддержку муниципалитета получили 44 садоводческих товарищества», — рассказал Иван Бескрестнов.



Он также напомнил, что с 11 сентября 2023 года в течение 30 календарных дней администрация города Екатеринбурга будет принимать от садоводческих объединений заявки на возмещение затрат на развитие инфраструктуры садов, расположенных на территории мегаполиса, и пригласил садоводов принять активное участие в конкурсном отборе.



«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которым определен размер помощи на текущий год. Он заметно больше уровня прошлых лет. Большую часть этой суммы, 7,5 млн руб. планируем потратить на восстановление сетей электроснабжения, еще 2,5 млн руб. на проведение противопожарных мероприятий. Еще 2 млн руб. — на ремонт внутрисадовых дорог», — добавил спикер.



Он пояснил, что объем субсидии на одного заявителя составит 500 тыс. руб. По направлениям ремонта дорожного полотна и сетей электроснабжения субсидируется до 50% от понесенных затрат, по проведению противопожарных мероприятий — 75%. Иван Бескрестнов отметил, что список необходимых документов размещен на официальном портале Екатеринбурга, он не меняется уже много лет.



Добавим, что, по данным комитета по товарному рынку администрации города Екатеринбурга, на территории уральской столицы зарегистрировано 669 садоводческих некоммерческих товариществ. Планомерная работа по их поддержке ведется на протяжении 19 лет.