Андрей Корюков: Принятый бюджет будет выполнен

На вопросы журналистов ответил заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков.
— Андрей Александрович, бюджет города был утвержден в 2022 году, и на этой неделе он прошел корректировку в городской думе. Подвергся ли он изменениям и в связи с юбилеем уральской столицы?
— Для Екатеринбурга 2023 год стал важным и насыщенным событиями. Во-первых, город отмечает 300-летие, и этому посвящено множество мероприятий. Во-вторых, в августе в столице Урала пройдет Международный фестиваль университетского спорта. Эти события привели к увеличению бюджета города. Доходы выросли на 1 млрд 800 млн руб., расходы — на 2 млрд 900 млн руб. При этом подчеркну, что мы используем доходно-расходные источники с максимально допустимым дефицитом, после корректировки он составил 9,8% от бюджета, или почти 3 млрд руб.
Еще хочу отметить, что самые крупные показатели исполнения бюджета 2022 года уже преодолены. По уровню доходов мы перешагнули планку в 66 млрд руб., а расходы после корректировки в этом году составили 69 млрд руб. Однако эти затраты обоснованны, и у нас есть источники для погашения дефицита.
— Будет ли корректироваться бюджет во второй половине года?
— Да, вторая корректировка будет проведена в ноябре-декабре. Пока все плановые показатели исполняются с учетом изменений. На 1 июня мы подвели промежуточные итоги. Так, бюджет исполнен по доходам на 41%, по расходам — на 37% с учетом дефицита.
Корректировка будет нужна, чтобы перераспределить дополнительные расходы, которые мы получаем от вышестоящих бюджетов, и переформатировать расходы уже строящихся объектов. Также в конце года будут произведены межбюджетные трансферты. Кроме того, у нас есть потенциал по собственной доходной базе.
Могу с уверенностью сказать, что принятый бюджет будет выполнен. С учетом поддержки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы города Алексея Орлова мы еще можем попасть в несколько федеральных проектов.
— В прошлом году бюджет был профицитным. Что ожидается в этом году?
— В прошлом году у нас на 1 млрд 300 млн руб. было больше доходов, чем расходов. 66 млрд 300 млн руб. доходов и 65 млрд 080 млн руб. расходов. Отмечу, что нам повезло: в декабре мы получили из федерального бюджета дополнительно 1,3 млрд руб. в качестве инфраструктурных кредитов. Это один из проектов поддержки, в который попала Свердловская область и город Екатеринбург.
Кроме того, нам удалось сдать несколько объектов раньше назначенного срока, поэтому мы получили дополнительные средства. Плюс у нас были и остатки на счетах, которые позволили нам пережить введение Единого налогового счета (ЕНС). Если I квартал для многих крупных городов и других муниципальных образований области был трудным, то наш запас позволил нам спокойно прожить этот период. Сейчас система ЕНС отлажена, и мы раз в месяц получаем свою долю доходов, что позволило выровнять подоходную часть бюджета.
— Расскажите про бюджет следующих двух лет. При формировании долговременного бюджета на 2024-2025 годы закладывалось снижение доходов. С чем это связано, и прогнозируется ли компенсация снижения доходов?
— В бюджетном кодексе прописана хорошая система формирования бюджета на трехлетнюю перспективу. Такой метод планирования дает нам возможность проводить конкурсные процедуры на два-три года вперед. В том числе мы отыграли бюджет на такие крупные объекты, как Макаровский мост, транспортная развязка у «Калины».
Когда мы утверждаем бюджет на следующие годы, у нас есть соответствующие правила. Мы утверждаем только те средства, которые сегодня есть в нормативных актах областного правительства и федерального бюджета. Как правило, эти цифры несколько ниже, чем в предыдущий период. При корректировке в течение года мы можем добавить средства. Так, при корректировке мы добавили 1,8 млрд руб. на 2023 год, 2,1 млрд руб. — на 2024 год, 4 млрд руб. — на 2025 год.
Нам пришли средства по многим национальным проектам, средства из областного бюджета для города Екатеринбурга, и мы эти суммы в последующих периодах учитываем. Я пока не могу сказать, что цифры 2024-2025 годов сравнимы с нашим сегодняшним бюджетом, но они постепенно увеличиваются. Корректировка, которая пройдет в ноябре, даст дополнительные средства.
— Расскажите, что такое инициативное бюджетирование. Почему оно важно для муниципалитета?
— Инициативное бюджетирование — это возможность для инициативных горожан принять участие в формировании бюджета. Мы сегодня имеем открытый электронный бюджет, формируем его на 40 страницах, где графически изображаем, что связано с расходами и доходами, а что — с функционалом муниципального образования. Также проводятся конкурсы на выявление лучших налогоплательщиков города.
У многих горожан есть предложения по улучшению деятельности спортивных учреждений, клубов, детских садов, школ, находящихся в ведении муниципалитета. В рамках такого бюджетирования приобретается различное оборудование, ремонтируются спортзалы, восстанавливаются дворовые корты. С помощью этого метода автор проекта по улучшению получает 50% суммы на реализацию из бюджета города. Еще 50% он должен найти самостоятельно.
Ожидается, что в текущем году будет реализовано 60 проектов инициативного бюджетирования, еще 11 проектов — через систему городской думы, и два проекта было выиграно через областной бюджет. На следующей неделе будут подписаны постановления, постараемся провести конкурсные процедуры, чтобы увеличилось количество реализованных проектов. Ежегодно на подобные цели в городском бюджете закладывается 20 млн руб., еще 20 млн руб. мы привлекаем от населения.
— Какова динамика инициативного бюджетирования в сравнении с прошлым годом?
— Объем средств, затраченных на это направление, увеличивается. Если в прошлом году было реализовано 52 проекта, то в этом — уже 74. При этом 60 проектов на сегодняшний день уже находятся в работе. Я уверен, что до конца года мы увеличим число проектов до 80 штук.
— Существует ли отдельная статья в бюджете Екатеринбурга на празднование 300-летия? Можете ли вы назвать общую сумму затрат?
— На программу по подготовке к юбилею, которая стартовала семь лет назад, было заложено порядка 249 млрд руб. Сразу оговорюсь, что эта программа включала в себя строительство второй ветки метро на 79 млрд руб. и строительство жилья на 73 млрд руб. На сегодняшний день мы остановились на 69 млрд руб. Это те средства, которые подтверждены федеральным, городским и областным бюджетом.
Хочу отметить, что с приходом Алексея Орлова на пост главы города наметились положительные изменения. Если в 2021 году у нас инвестиций было 5,8 млрд руб., то в 2022 году мы зафиксировали уже 9,6 млрд руб. В этом году — уже 14,5 млрд руб. инвестиций в город Екатеринбург.
— Какие крупные проекты будут сданы к 300-летию города?
— В числе крупных проектов, сданных за последние три года, — Макаровский мост, Екатеринбургская кольцевая автодорога (ЕКАД), новое жилье в микрорайоне Солнечный. Там же создана школа олимпийского резерва, строится Губернаторский лицей.
Что касается метро, то в нем нам пока отказано. Но нас поддержала Свердловская железная дорога в части развития проекта «Наземного метро». У нас уже есть ветки до близлежащих муниципальных образований: Сысерти, Березовского, Арамили, Верхней Пышмы, Среднеуральска. В этом году в рамках границ муниципалитета будут реконструированы все необходимые площадки, подведено освещение и проведено благоустройство, чтобы людям было комфортно ездить на наземном метро.
Еще хочу напомнить, что в регионе впервые появился межмуниципальный трамвайный путь до Верхней Пышмы. Мы закупили для города 289 газовых автобусов, 50 новых троллейбусов появится на маршрутах в этом году. Сейчас в стадии проработки находится крупный проект по замене трамвайного парка. Кроме того, строятся две трамвайные ветки, в прошлом году началось строительство развязки у «Калины». К концу этого года будет сдан первый этап.
Добавлю, что с опережением графика ведется строительство трамвайных линий в Академический район и Солнечный микрорайон. Мы стараемся участвовать в транспортной программе Свердловской области, чтобы эти объекты получали финансирование из городского и областного бюджетов раньше, чем строятся новые районы.
За прошлый год мы реализовали более 20 проектов социальной направленности, отремонтировали большое количество спортивных объектов. Все это — подарки городу Екатеринбургу.
— На этой неделе глава города посетил школу № 40, которая строится в Октябрьском районе Екатеринбурга с опережением графика. В том числе — благодаря тому, что финансирование бюджета было передвинуто с 2024 на 2023 год. Много ли в городе подобных объектов?
— Во-первых, мы уже сдали уникальный спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец». Во-вторых, в короткий срок был построен новый корпус гимназии № 120 на улице Степана Разина. На школу № 40 в прошлом году мы получили областные и федеральные средства, за счет чего получили возможность возводить ее опережающими темпами.
Кроме того, в прошлом году на территории Свердловской области мы впервые применили механизм концессии. Именно с помощью этого механизма строятся школа № 41 и школа на Советской. Планируется, что школа на Рощинской, по которой было много запросов от горожан, также будет возводиться посредством концессии.
Школа № 40 будет сдана к 1 сентября, школу № 41 введут в эксплуатацию к концу этого года, а школа на Рощинской примет детей в 2024-2025 годах.
Со следующего года мы входим в программу капитального ремонта социальных учреждений. На данный момент заявлено уже 12 объектов. В течение ближайших нескольких лет каждый год в программе будут участвовать не менее 10 объектов. Ее реализация рассчитана на пять лет. Таким образом, нам удастся капитально отремонтировать около 50 объектов, то есть 25-30% городских школ.
— Строительная отрасль всегда занимает большую долю в налоговых поступлениях в бюджет Екатеринбурга. Но влияет ли нестабильность рынка жилья на бюджет?
— Хочу отметить, что строительный рынок Екатеринбурга стабилен. По словам застройщиков, около 80% квартир начинают покупать в домах в период от закладки фундамента до отделки. Город растет, и увеличивается его привлекательность для новых жителей. По итогам переписи населения 2021-2022 годов у нас проживает 1 млн 647 тыс. человек. За 10 лет население города увеличилось на 212 тыс. жителей. Поэтому на сегодняшний день строительный бизнес развивается. В прошлом году мы сдали рекордное количество метров жилья — более 2 млн. Из-за того, что строительный бизнес платит два вида налогов, он является одним из столпов экономики города. В этом году мы планируем получить от строителей более 14 млрд руб.
— Что касается НДФЛ. Стало ли больше работодателей, которые уходят в «серую зону» зарплаты?
— «Серая» зарплата существует, но ее объемы не увеличиваются. Мы работаем с налоговой инспекцией: собираем комиссию раз в две недели, куда приглашаем налогоплательщиков, у которых заработная плата ниже МРОТ. Такие предприятия есть, и с ними проводятся беседы, проверяется отчетность. По подоходному налогу пока все стабильно.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
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