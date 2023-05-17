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Вчера, 18:01

В июне начнется строительство новой школы на Рощинской улице Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге в июне начнется строительство новой школы по адресу Рощинская, 25. Образовательное учреждение сможет принять 1,5 тыс. учеников, рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Подрядчик для проведения работ уже выбран. Проект планируется завершить в 2024 году. Здание будет разделено на три блока: для начальной школы, старшей и общешкольный. Последний будет включать в себя актовый, лекционный и спортивный залы, зал хореографии, библиотеку, столовую.

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