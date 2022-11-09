В Екатеринбурге направили в суд дело о хищении более 1,5 млн рублей основателем кооператива «МедФарм»

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении основателя кооператива «МедФарм». Под видом инвестиций обвиняемый в 2020-2021 годах похитил у граждан более 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, мужчина вместе с подельником осенью 2020 года основал в уральской столице кредитный потребительского кооператива «МедФарм». Действуя под вымышленным именем, он произвел набор и обучение сотрудников, которые в дальнейшем привлекали потенциальных жертв. Клиентам кооператива обещали проценты, существенно превышающие банковские, при этом обвиняемый не имел намерения возвращать гражданам полученные от них денежные средства.



Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в особо крупном размере».