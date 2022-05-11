Руководителей компании «Речелстрой» обвиняют в хищении 2,1 млрд рублей у участников долевого строительства

УрБК, Челябинск, 03.07.2023. На Южном Урале сотрудники прокуратуры утвердили обвинительное заключение в отношении двух руководителей компании «Речелстрой». Их обвиняют в хищении 2,1 млрд руб. у участников долевого строительства в период с 2014 по 2017 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



По версии следствия, в указанный период учредитель и генеральный директор ООО «Речелстрой» привлекали денежные средства участников долевого строительства путем заключения договоров участия в долевом строительстве 19 домов в жилом комплексе «Чурилово Lake City». Полученные от дольщиков денежные средства перечислялись на расчетные счета лиц и организаций, перед которыми имелись неисполненные обязательства, не связанные со строительством указанного жилого комплекса, а также на счета подконтрольных компаний. Всего от действий злоумышленников пострадало 1 тыс. 497 человек.



Уголовное дело, возбужденное в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», передано в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.