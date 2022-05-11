Руководителей компании «Речелстрой» обвиняют в хищении 2,1 млрд рублей у участников долевого строительства

УрБК, Челябинск, 11.05.2022. На Южном Урале прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении ...04.03.2021 В Челябинске будут судить учредителя строительной компании за содействие в хищении 3,8 млрд рублей у дольщиков
УрБК, Челябинск, 04.03.2021. В Калининский районный суд Челябинска направят уголовное дело о пособничестве в ...02.12.2019 В Челябинске директор строительной компании «Возрождение» обвиняется в хищении 252 млн рублей
УрБК, Челябинск, 02.12.2019. В Челябинске 48-летний директор ООО «Возрождение» обвиняется по части 4 статьи 159 ...06.09.2019 В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя строительной компании «Речелстрой»
УрБК, Челябинск, 06.09.2019. В Челябинске уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора строительной ...23.08.2019 В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о хищении у дольщиков порядка 8,8 млн руб.
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Нижнем Тагиле руководство ООО «СУ-1» похитило у 29 участников долевого строительства ...