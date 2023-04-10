В Екатеринбурге в 2022 году в ДТП с участием велосипедов и мотоциклов пострадало 129 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В столице Урала в 2022 году произошло 268 ДТП с участием велосипедов и мотоциклов. В них пострадало 129 человек, в том числе 20 детей. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу подполковник полиции Александр Беляков.



Так, в 2022 году на дорогах Екатеринбурга произошло 105 ДТП с водителями велосипедов. В них пострадало 65 человек, из которых два человека погибло.



«Если рассматривать ДТП с участием велосипедов за четыре месяца текущего года, то произошло 22 ДТП, в которых пострадало четыре человека», — рассказал Александр Беляков.



Также в прошлом году произошло 163 ДТП с мотоциклами, в которых пострадало 57 человек, еще четыре человека погибло. За четыре месяца текущего года произошло еще 11 ДТП с участием мотоциклов, в которых пострадало четыре человека.



«Также в 2022 году сотрудники Госавтоинспекции привлекли 1 тыс. 830 нарушителей-велосипедистов и 220 мотоциклистов. Это цифры без учета данных мотобата. За четыре месяца этого года у нас уже привлечено 212 велосипедистов за нарушения ПДД и было выявлено семь нарушений со стороны мотоциклистов», — добавил подполковник Беляков.



При этом в 2022 году 17 ДТП произошло с детьми-велосипедистами, еще три ребенка пострадали в ДТП с мотоциклами.



Александр Беляков также отметил, что самым частым нарушением среди велосипедистов является неспешивание перед пешеходным переходом. Подобное нарушение в 60% случаев становится причиной ДТП, которые произошли по вине велосипедистов. Для водителей мотоциклов самыми частыми нарушениями стали управление транспортным средством без мотошлема, без документов или с закрытым госномером.