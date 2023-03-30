Власти Екатеринбурга и городская ГИБДД предложили ограничить использование электросамокатов в праздничные дни и в часы пик

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Администрация Екатеринбурга предложила операторам средств индивидуальной мобильности (СИМ) ввести ограничения в часы пиковой нагрузки и во время праздничных мероприятий. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник отдела организации дорожного движения комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Владимир Галаков. Его также поддержал командир полка ДПС ГИБДД УМВД России подполковник полиции Александр Беляков.



По словам пресс-секретаря сервиса аренды самокатов Woosh Дениса Балакирева, работа по контролю движения самокатов в определенные временные промежутки уже ведется.



«Ограничения в передвижении на самокатах вводятся в тех местах, где много горожан. Формируются также ограничительные зоны, которые будут действовать в определенное время», — отметил он.



Кроме того, Денис Балакирев сообщил, что на электросамокатах тестируются технологии определения нахождения на СИМ больше одного пользователя. Также разрабатывается умный самокат, который будет анализировать дорожное покрытие и сигнализировать пользователю, где потребуется спешиться или снизить скорость.



Напомним, что с 1 марта средства индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, сегвеи, электроскейтборды — официально признали транспортными средствами. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. Согласно новым правилам, дети до 14 лет могут передвигаться на них по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. Старше 14 лет — только по велодорожкам. Если велодорожек нет, то передвигаться на СИМ можно по тротуарам, но только с пешеходной скоростью.