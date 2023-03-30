В Екатеринбурге за 2022 год произошло 68 аварий с участием электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Екатеринбурге за прошлый год 68 электросамокатчиков стали участниками дорожно-транспортных происшествий, где погибло двое человек. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал командир полка ДПС ГИБДД городского УМВД России подполковник полиции Александр Беляков.



Кроме того, за 2022 год представители Госавтоинспекции зафиксировали 667 нарушений со стороны управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Среди наиболее частых нарушений — езда на СИМ в нетрезвом виде, наезд на пешеходов и транспортные средства.



«За I квартал 2023 года произошло 13 ДТП с самокатчиками. Девять человек пострадали. Шесть участников происшествий несовершеннолетние», — отметил Александр Беляков.



По словам пресс-секретаря сервиса аренды самокатов Woosh Дениса Балакирева, в отношении пользователей приложения существует ряд ограничительных и штрафных мер. Однако каждый случай операторы самокатов рассматривают в индивидуальном порядке.



«Если пользователь просто неровно поставил самокат, то мы его предупреждаем. Если же пользователь оставил самокат посреди тротуара, и он мешает остальным участникам дорожного движения, даже если это было сделано в пределах зоны парковки, то предусмотрен штраф в размере 500 руб.», — сообщил Денис Балакирев.



Также в том случае, если пользователь продолжил нарушать необходимые требования сервиса по соблюдению ПДД, то в дальнейшем для него штраф увеличится. Как отмечает представитель Woosh, самая серьезная мера наказания — это удаление аккаунта нарушителя из мобильного приложения.



Напомним, что в Екатеринбурге создадут специальные парковки для электросамокатов. Подбираться места для них будут совместно с кикшеринговыми компаниями. Предполагается, что это поможет избавиться от скопления неиспользуемых самокатов на городских улицах, чтобы они не мешали другим людям и городским службам. Оставить или взять в прокат арендуемое СИМ можно будет только в таких специальных зонах.