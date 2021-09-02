В Екатеринбурге создадут специальные парковки для электросамокатов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал создание разметки для велодорожек на улицах города

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh ограничит зоны парковок для арендаторов в ...

В Екатеринбурге ограничат парковку для электросамокатов

В Екатеринбурге с начала года зарегистрировано четыре ДТП с участием электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. С начала 2021 года на дорогах Екатеринбурга зарегистрировано четыре ДТП с участием ...