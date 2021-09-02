В Екатеринбурге создадут специальные парковки для электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В администрации Екатеринбурга прошла рабочая встреча с участием представителей кикшеринговых компаний. Участники совещания обсудили вопросы интеграции электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в транспортную систему города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Для этого ключевым нововведением должно стать появление специальных парковок для СИМ. Подбираться места для них будут совместно с кикшеринговыми компаниями. Предполагается, что это поможет избавиться от скопления неиспользуемых самокатов на городских улицах, чтобы они не мешали другим людям и городским службам. Оставить или взять в прокат арендуемое СИМ можно будет только в таких специальных зонах.
Стоянки для электросамокатов обозначат специальной разметкой, а также в кикшеринговом приложении. Разместить парковки планируется у ж/д станций, вокзалов, станций метро, парков, скверов, торговых центров и крупных перекрестков. При этом стоянки не будут располагаться возле остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, инженерных сетей, под автомобильными эстакадами и там, где оставленные самокаты могут мешать пешеходам.
Уточним, что совещание было организовано в связи со вступлением в силу постановления правительства РФ, регулирующего правила передвижения подобным транспортом. По нему электросамокаты весом до 35 кг и максимальной скоростью до 25 км/ч считаются СИМ. Их пользователи обязаны передвигаться по велодорожкам, а в случае их отсутствия — по тротуарам.
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