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В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов. Соответствующее соглашение было подписано городскими властями и кикшеринговыми компаниями, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, на территории уральской столицы запрещено движение кикшеринговых и личных электросамокатов на территории парков ЦПКиО имени В. В. Маяковского, «Зеленая роща», «Уралмаш», «Эльмаш», а также в парке имени Ф. Энгельса, в Дендрарии на улице 8 Марта, в части Преображенского парка, на мосту через Исеть по улице Челюскинцев и на Олимпийской набережной. Зоны действия запрета обозначат знаками № 3.35.

В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов

Также нельзя будет парковать электросамокаты на мостах и путепроводах, менее чем в 100 м от школ и детских садов, менее чем в 15 м от станций метро, менее чем в 5 м от пешеходных и подземных переходов, лестниц и пандусов, а также внутри подземных переходов, на обочинах и в «треугольниках видимости» перекрестков.

Также в городе появятся четыре скоростные зоны кикшеринговых самокатов, на личные средства индивидуальной мобильности скоростные ограничения не распространяются.

Документ является бессрочным и может быть дополнен новыми положениями. Инициативы будут исходить как от муниципалитета, Госавтоинспекции, так и от горожан или кикшеринговых компаний.
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