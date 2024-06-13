В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. Сервис «Яндекс. Карты» опубликовал интерактивную карту Екатеринбурга, на которой ...06.06.2024 Запрет на использование электросамокатов будет распространяться на семь городских парков Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. На этой неделе в Екатеринбурге будет подписано соглашение о правилах пользования ...29.05.2024 В июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые ограничения для электросамокатов
Власти Екатеринбурга готовят проект соглашения с компаниями, сдающими в аренду электросамокаты. Документ будет ...29.05.2024 В июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые ограничения для электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Власти Екатеринбурга готовят проект соглашения с компаниями, сдающими в аренду ...30.03.2023 В Екатеринбурге создадут специальные парковки для электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В администрации Екатеринбурга прошла рабочая встреча с участием представителей ...