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Запрет на использование электросамокатов будет распространяться на семь городских парков Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. На этой неделе в Екатеринбурге будет подписано соглашение о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ). В документе, в частности будут определены семь городских парков, в которых ездить на электросамокатах будет запрещено. Об это пишет пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«Количество ДТП с участием электросамокатов увеличивается, поэтому нужно установить правила пользования СИМ в кратчайший срок. До конца недели необходимо сформулировать положения соглашения, которые позволят взять ситуацию под контроль», — заявил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов на совещании рабочей группы по вопросам деятельности кикшеринговых компаний.

Ранее УрБК писал о том, что запретить ездить на электросамокатах планировалось в пяти городских парках: ЦПКиО им. Маяковского, летнем парке «Уралмаш», парке семейного отдыха «Эльмашевский», части Преображенского в Академическом, «Радуга-парке». В новой редакции к списку добавили Шарташский лесопарк и «Зеленую рощу». Кикшеринговые электросамокаты будут блокироваться автоматически при въезде в зону действия запрета.

Также в соглашении указаны места, где будет запрещено парковать и брать в аренду электросамокат. Сюда войдут мосты и путепроводы, территории менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений, менее чем в 15 метрах от входов станций метрополитена и пяти метрах от остановок общественного транспорта, менее чем в пяти метрах от подземных переходов, регулируемых перекрестков и «зебр», обочины дорог, менее чем в пяти метрах от пандусов и лестниц. Кикшеринговые компании должны будут составить списки территорий, где будут организованы парковки СИМ.

Кроме того, Екатеринбург будет разделен на зоны с ограничением скорости электросамокатов до 10 км/ч, 15 км/ч, 20 км/ч и максимальной развиваемой скорости 25 км/ч. Пространства возле школ и детских садов, больниц, парки, улица Вайнера и набережная Исети, скорее всего, окажутся в категории «10 км/ч». Улицы 8 Марта, Куйбышева, Малышева и проспект Ленина, вероятно, станут зонами с ограничением в 15 км/ч. Ограничения, возможно, будут действовать только днем.

Запрет на использование электросамокатов будет распространяться на семь городских парков Екатеринбурга

Также УрБК ранее писал о том, что операторы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» увеличили для своих клиентов штрафы за нарушения правил сервиса и ПДД при аренде электросамокатов.
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