Запрет на использование электросамокатов будет распространяться на семь городских парков Екатеринбурга

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В Екатеринбурге запретят движение на электросамокатах в пяти городских парках

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. В Екатеринбурге будет запрещено передвижение на электросамокатах по территории пяти ...

Российские операторы кикшеринга увеличили штрафы для клиентов-нарушителей

УрБК, Москва, 30.05.2024. Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» увеличили для своих клиентов штрафы за нарушения правил ...

В центре Екатеринбурга на время проведения Ural Music Night будут запрещены парковки самокатов

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Екатеринбурге сегодня ночью, на время проведения Ural Music Night, будет запрещена ...

В Екатеринбурге создадут специальные парковки для электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В администрации Екатеринбурга прошла рабочая встреча с участием представителей ...

Сервис Whoosh ввел в Екатеринбурге скоростные ограничения для передвижения на электросамокатах

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh в Екатеринбурге ввел для клиентов скоростные ...