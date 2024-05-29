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В Екатеринбурге запретят движение на электросамокатах в пяти городских парках

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. В Екатеринбурге будет запрещено передвижение на электросамокатах по территории пяти городских парков. Об этом написал в личном Telegram-канале депутат гордумы Игорь Володин.

Так, под запрет проезда на электросамокатах попадут ЦПКиО им. Маяковского, летний парк «Уралмаш», парк семейного отдыха «Эльмашевский», часть Преображенского в Академическом, «Радуга-парк». Также планируется запретить стоянку самокатов на мостах и под ними, на территории возле общеобразовательных и дошкольных учреждений, на узких тротуарах.

«Обсуждение проекта соглашения между администрацией города и кикшеринговыми компаниями вышло на финишную прямую. В частности, в нем содержатся правила использования прокатных самокатов, а также территории, где необходимо снизить скорость движения на СИМах и участки, где ездить запрещено», — говорится в сообщении.

Ожидается, что соглашение между администрацией муниципалитета и кикшеринговыми компаниями будет подписано в середине июня 2024 года. В него также войдет пункт об ограничении скорости на ряде улиц Екатеринбурга.

Ранее Следственное управление СК России по Свердловской области напомнило пользователям о необходимости строго соблюдать скоростной режим при управлении электросамокатами и иными средствами индивидуальной мобильности.

А в конце мая крупные кикшеринговые компании России увеличили размеры штрафов для пользователей, нарушающих правила управления СИМ.
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