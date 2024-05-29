В Екатеринбурге запретят движение на электросамокатах в пяти городских парках

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СК России напомнил жителям Среднего Урала о правилах безопасности при управлении электросамокатами

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Следственное управление СК России по Свердловской области напомнило о необходимости ...

В июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые ограничения для электросамокатов

Власти Екатеринбурга готовят проект соглашения с компаниями, сдающими в аренду электросамокаты. Документ будет ...

В июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые ограничения для электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Власти Екатеринбурга готовят проект соглашения с компаниями, сдающими в аренду ...

В Екатеринбурге запретили ездить на электросамокатах в двух парках

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2022. В Екатеринбурге территории дендрологических парков на улице 8 Марта и на улице ...

Сервис Whoosh ввел в Екатеринбурге скоростные ограничения для передвижения на электросамокатах

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh в Екатеринбурге ввел для клиентов скоростные ...