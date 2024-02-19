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Сегодня, 13:02

Российские операторы кикшеринга увеличили штрафы для клиентов-нарушителей

УрБК, Москва, 30.05.2024. Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» увеличили для своих клиентов штрафы за нарушения правил сервиса и ПДД при аренде электросамокатов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Санкции будут прописаны в электронном договоре оферты в приложении сервисов, деньги будут взиматься с привязанной к приложению банковской карты. Так, передача управления электросамокатом ребенку будет наказываться штрафом в размере 10 тыс. руб., поездка с пассажиром — 5 тыс. руб., неспешивание на пешеходном переходе — 1 тыс. руб., некорректная парковка (самокат оставлен поперек тротуара или вне зоны парковки) — 500 руб., управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью либо имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании материалов ГИБДД) — 100-150 тыс. руб.

По словам директора Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, следующим шагом может стать создание реестра недобросовестных пользователей, которым откажут в сервисе все три крупнейших российских кикшеринговых оператора.

Ранее УрБК писал о том, что администрация Екатеринбурга готовит пакет новых ограничений для водителей электросамокатов. В частности, в городе появятся места, где будет запрещено ездить на любых средствах индивидуальной мобильности. Кроме того, выделят зоны, где будет запрещено их парковать. Остальная часть города будет разделена на три территории, движение в которых будет ограничено до 5, 10 и 15 км/ч.
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