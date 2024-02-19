Российские операторы кикшеринга увеличили штрафы для клиентов-нарушителей

Власти Екатеринбурга готовят проект соглашения с компаниями, сдающими в аренду электросамокаты. Документ будет ...Вчера, 11:43 В июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые ограничения для электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Власти Екатеринбурга готовят проект соглашения с компаниями, сдающими в аренду ...19.02.2024 Минтранс потребует от регионов создавать отдельные дорожки и парковки для электросамокатов
УрБК, Москва, 19.02.2024. Минтранс РФ готовит проект изменений в правила подготовки документации по организации ...12.09.2023 Минтранс РФ предложил увеличить штрафы для нарушителей ПДД на электросамокатах
УрБК, Москва, 12.09.2023. Минтранс РФ подготовил поправки в КоАП для владельцев средств индивидуальной мобильности ...27.05.2021 В Екатеринбурге ограничат парковку для электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh ограничит зоны парковок для арендаторов в ...