УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Власти Екатеринбурга готовят проект соглашения с компаниями, сдающими в аренду ...

В июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые ограничения для электросамокатов

В Екатеринбурге установили ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч на нескольких улицах и в парках

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге установлено ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч на ...