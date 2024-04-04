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Вчера, 11:43

В июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые ограничения для электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Власти Екатеринбурга готовят проект соглашения с компаниями, сдающими в аренду электросамокаты. Документ будет содержать ряд ограничений для их водителей, сообщает пресс-служба администрации города.

В июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые ограничения для электросамокатов

Так, в столице Среднего Урала появятся места, где будет запрещено ездить на любых средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Также появятся зоны, где будет запрещено их парковать. Остальная часть города будет разделена на три территории, движение в которых будет ограничено до 5, 10 и 15 км/ч. Ориентировочно нововведения могут вступить в силу в середине июня 2024 года.

«В дальнейшем содержание соглашения может быть дополнено. Решение об этом примет особая рабочая группа из представителей муниципалитета, ГАИ и кикшеринговых компаний. Предложения смогут вносить как члены совета, так и жители уральской столицы», — пишет пресс-служба мэрии.

Ранее УрБК писал о том, что в Екатеринбурге было установлено ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч на нескольких улицах и в парках. Согласно опросу «Авито», 38% жителей города относятся к электросамокатчикам негативно.
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