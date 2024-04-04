В июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые ограничения для электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге установлено ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч на ...19.02.2024 Минтранс потребует от регионов создавать отдельные дорожки и парковки для электросамокатов
УрБК, Москва, 19.02.2024. Минтранс РФ готовит проект изменений в правила подготовки документации по организации ...30.03.2023 В Екатеринбурге создадут специальные парковки для электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В администрации Екатеринбурга прошла рабочая встреча с участием представителей ...02.09.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал создание разметки для велодорожек на улицах города
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. На улицах Екатеринбурга планируется создание специальной разметки, отделяющей пешеходов ...27.05.2021 В Екатеринбурге ограничат парковку для электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh ограничит зоны парковок для арендаторов в ...