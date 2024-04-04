В июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые ограничения для электросамокатов

В Екатеринбурге установили ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч на нескольких улицах и в парках

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге установлено ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч на ...