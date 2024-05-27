Положительно относятся к велосипедистам 67% екатеринбуржцев

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. 67% опрошенных площадкой «Авито» жителей Екатеринбурга положительно относятся к велосипедистам в городе. Негативно настроены 6% респондентов, сообщает пресс-служба «Авито».



«67% участников опроса хорошо относятся к тем, кто передвигается по городу на велосипеде, еще 27% — нейтрально. Кроме того, 50% хотели бы видеть велосипедистов в своем городе чаще и поддерживает развитие сопутствующей инфраструктуры. Негативно настроены к велосипедистам в городской среде всего 6% респондентов», — говорится в сообщении пресс-службы площадки. К электросамокатчикам положительно относятся 27% опрошенных, 35% — нейтрально, 38% — негативно.



Большинство респондентов (71%) были пешеходами, вторая по количеству группа — велосипедисты. 43% опрошенных планируют летом ездить на велосипедах, 14% — на электросамокатах, 3% — на обычных самокатах.



54% опрошенных покупают спортивное снаряжение в специализированных магазинах, 22% — на онлайн-платформах. 50% участников опроса видят в использовании велосипеда и самоката пользу для здоровья, 19% заботятся об экологии, 25% считают, что так быстрее добираться на работу или учебу, 20% экономят деньги на проезд.