Положительно относятся к велосипедистам 67% екатеринбуржцев

УрБК, Москва, 06.04.2018. 74% опрошенных положительно относятся к тому, что в 2018 году в России состоится чемпионат ...13.10.2015 В Екатеринбурге только 42% работающего населения получают «белую» зарплату
Только 42% опрошенных екатеринбуржцев получают полностью официальную зарплату. При этом для 38% опрошенных «белая» ...13.10.2015 В Екатеринбурге только 42% работающего населения получают «белую» зарплату
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2015. Только 42% опрошенных екатеринбуржцев получают полностью официальную зарплату. При этом ...28.05.2013 «Левада-центр»: больше 70% россиян полагают невозможным честно заработать миллионное состояние
УрБК, Москва, 28.05.2013. Согласно данным опроса «Левада-центр», 73% россиян считают, что в РФ нельзя честно ...28.05.2009 Половине украинцев нравятся и Путин, и Медведев
Более половины жителей Украины положительно относятся к президенту России Дмитрию Медведеву и премьер-министру ...