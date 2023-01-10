Жители Екатеринбурга поддержали идею развития велоинфраструктуры в отдаленных районах города и на природных территориях

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Власти Екатеринбурга подвели итоги опроса горожан, посвященного развитию велоинфраструктуры. Половина участников опроса высказалась за создание необходимых объектов для передвижения на велосипедах и самокатах в отдаленных районах города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Также 50% респондентов высказались за необходимость создания велодорожек между разными районами Екатеринбурга. При этом половина жителей уральской столицы считает, что в селах и поселках создавать велоинфраструктуру нет необходимости.
Поровну разделились и мнения участников опроса относительно того, необходимо ли сформировать в городе основной велокаркас или строить дорожки для велосипедов и самокатов везде. Передвижение на велосипедах и электросамокатах по природным территориям, таким как парки и набережные, поддержали 46% и 64% горожан соответственно.
Добавим, что 75% участников опроса отметили, что они активно пользуются велосипедами.
Напомним, что опрос проходил с 28 декабря 2022 года по 18 января 2023 года на платформе «Активный Екатеринбург».
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. На платформе «Активный Екатеринбург» продолжается опрос уральцев, посвященный развитию ...28.12.2022 На платформе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос горожан о велосипедной инфраструктуре города
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В системе «Активный Екатеринбург» стартовал новый опрос для горожан. Он позволит ...27.12.2022 В Екатеринбурге запущено голосование по выбору лучшего ледового катка города
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. На платформе «Активный Екатеринбург» запущено голосование для горожан. С помощью опроса ...10.06.2020 Свердловское Заксобрание утвердило итоги опроса о присвоении новому району Екатеринбурга наименования «Академический»
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2020. Депутаты Заксобрания Свердловской области поддержали решение Екатеринбургской гордумы о ...16.10.2019 Комиссия гордумы Екатеринбурга утвердила итоги общегородского опроса
Комиссия Екатеринбургской городской думы по местному самоуправлению на заседании 16 октября 2019 года утвердила итоги ...