Жители Екатеринбурга поддержали идею развития велоинфраструктуры в отдаленных районах города и на природных территориях

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Власти Екатеринбурга подвели итоги опроса горожан, посвященного развитию велоинфраструктуры. Половина участников опроса высказалась за создание необходимых объектов для передвижения на велосипедах и самокатах в отдаленных районах города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Также 50% респондентов высказались за необходимость создания велодорожек между разными районами Екатеринбурга. При этом половина жителей уральской столицы считает, что в селах и поселках создавать велоинфраструктуру нет необходимости.



Поровну разделились и мнения участников опроса относительно того, необходимо ли сформировать в городе основной велокаркас или строить дорожки для велосипедов и самокатов везде. Передвижение на велосипедах и электросамокатах по природным территориям, таким как парки и набережные, поддержали 46% и 64% горожан соответственно.



Добавим, что 75% участников опроса отметили, что они активно пользуются велосипедами.



Напомним, что опрос проходил с 28 декабря 2022 года по 18 января 2023 года на платформе «Активный Екатеринбург».