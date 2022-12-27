На платформе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос горожан о велосипедной инфраструктуре города

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В системе «Активный Екатеринбург» стартовал новый опрос для горожан. Он позволит определить вектор развития велоинфраструктуры и выявить предпочтения большинства жителей уральской столицы.
Жителям города предлагается ответить на несколько вопросов, в том числе посвященных местам расположения велодорожек в мегаполисе и на отдаленных территориях. Ответить на важные для развития велосипедной культуры Екатеринбурга вопросы можно до 18 января 2023 года.
Ранее на платформе «Активный Екатеринбург» было запущено голосование, посвященное выбору лучшего ледового катка в городе.
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. На платформе «Активный Екатеринбург» запущено голосование для горожан. С помощью опроса ...06.12.2022 Администрация Екатеринбурга проводит опрос, за что жители любят город
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. На онлайн-платформе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос «За что вы любите ...02.09.2022 В информационной системе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос на тему дополнительного образования для детей
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. В День знаний в информационной системе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос по ...23.06.2022 На платформе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос о приоритетных направлениях работы городских властей
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Администрация города запустила на платформе «Активный Екатеринбург» новый опрос, ...03.06.2022 На платформе «Активный Екатеринбург» запущено голосование за самый благоустроенный район города
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. На онлайн-платформе «Активный Екатеринбург» запущено голосование, посвященное ...