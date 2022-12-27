На платформе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос горожан о велосипедной инфраструктуре города

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В системе «Активный Екатеринбург» стартовал новый опрос для горожан. Он позволит определить вектор развития велоинфраструктуры и выявить предпочтения большинства жителей уральской столицы.



Жителям города предлагается ответить на несколько вопросов, в том числе посвященных местам расположения велодорожек в мегаполисе и на отдаленных территориях. Ответить на важные для развития велосипедной культуры Екатеринбурга вопросы можно до 18 января 2023 года.



Ранее на платформе «Активный Екатеринбург» было запущено голосование, посвященное выбору лучшего ледового катка в городе.