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На платформе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос горожан о велосипедной инфраструктуре города

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В системе «Активный Екатеринбург» стартовал новый опрос для горожан. Он позволит определить вектор развития велоинфраструктуры и выявить предпочтения большинства жителей уральской столицы.

Жителям города предлагается ответить на несколько вопросов, в том числе посвященных местам расположения велодорожек в мегаполисе и на отдаленных территориях. Ответить на важные для развития велосипедной культуры Екатеринбурга вопросы можно до 18 января 2023 года.

Ранее на платформе «Активный Екатеринбург» было запущено голосование, посвященное выбору лучшего ледового катка в городе.

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