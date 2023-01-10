На платформе «Активный Екатеринбург» продолжается опрос горожан о велосипедной инфраструктуре города

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. На платформе «Активный Екатеринбург» продолжается опрос уральцев, посвященный развитию велоинфраструктуры города. Его результаты позволят определить вектор развития этой составляющей благоустройства мегаполиса и выявить предпочтения большинства жителей уральской столицы.



«Важна точка зрения каждого, поскольку результаты опроса будут учитываться муниципалитетом при планировании дальнейших работ по благоустройству и созданию общественных зон города», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Екатеринбурга.



Жителям города предлагается ответить на несколько вопросов, в том числе посвященных местам расположения велодорожек в мегаполисе и на отдаленных территориях. Ответить на важные для развития велосипедной культуры Екатеринбурга вопросы можно до 18 января 2023 года.