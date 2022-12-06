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Вчера, 17:22

В Екатеринбурге запущено голосование по выбору лучшего ледового катка города

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. На платформе «Активный Екатеринбург» запущено голосование для горожан. С помощью опроса жителей уральской столицы будет выбран лучший каток в городе.

Жители Екатеринбурга могут выбрать один из 10 вариантов ответов. Голосование продлится до 14 января 2023 года.

Ранее на сервисе проводился опрос, посвященный планам уральцев на зимние каникулы. Выяснилось, что 41% жителей Екатеринбурга проведут это время дома.

Напомним, что в «Активном Екатеринбурге» публикуются опросы и по другим значимым темам, в том числе различные голосования о благоустройстве города.

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