В Екатеринбурге запущено голосование по выбору лучшего ледового катка города

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. На платформе «Активный Екатеринбург» запущено голосование для горожан. С помощью опроса жителей уральской столицы будет выбран лучший каток в городе.
Жители Екатеринбурга могут выбрать один из 10 вариантов ответов. Голосование продлится до 14 января 2023 года.
Ранее на сервисе проводился опрос, посвященный планам уральцев на зимние каникулы. Выяснилось, что 41% жителей Екатеринбурга проведут это время дома.
Напомним, что в «Активном Екатеринбурге» публикуются опросы и по другим значимым темам, в том числе различные голосования о благоустройстве города.
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. На онлайн-платформе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос «За что вы любите ...03.06.2022 На платформе «Активный Екатеринбург» запущено голосование за самый благоустроенный район города
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. На онлайн-платформе «Активный Екатеринбург» запущено голосование, посвященное ...01.03.2022 В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору следующей площадки для благоустройства в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. В Екатеринбурге будет проведено голосование по выбору городской площадки, которая будет ...29.12.2021 В Екатеринбурге подведены итоги опроса по выбору территорий для благоустройства в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2021. В Екатеринбурге подведены итоги опроса среди жителей столицы Урала по определению ...04.08.2011 В Екатеринбурге началось голосование за самый благоустроенный район
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2011. Администрация Екатеринбурга открыла на официальном городском портале голосование среди ...