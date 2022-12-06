В Екатеринбурге запущено голосование по выбору лучшего ледового катка города

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. На онлайн-платформе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос «За что вы любите ...

Администрация Екатеринбурга проводит опрос, за что жители любят город

На платформе «Активный Екатеринбург» запущено голосование за самый благоустроенный район города

В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору следующей площадки для благоустройства в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. В Екатеринбурге будет проведено голосование по выбору городской площадки, которая будет ...