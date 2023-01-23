На площади 1905 года в Екатеринбурге в этом году вместо ледового городка появится каток

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УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Екатеринбурге на площади 1905 года начались работы по демонтажу ледового городка. По ...

Власти Екатеринбурга продлили срок работы ледового городка на главной площади до 22 января 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге продолжит свою работу до 22 января ...

Площадь 1905 года в Екатеринбурге закроется с 15 ноября для строительства ледового городка

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2021. Парковка на площади 1905 года в городе Екатеринбурге с 15 ноября будет закрыта на ...

В Екатеринбурге с 19 ноября закроют парковку на Площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. В Екатеринбурге с 19 ноября 2018 года будет закрыта парковка на Площади 1905 года, ...

В Екатеринбурге 19 ноября закроют стоянку автомобилей на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о возведении ледового ...