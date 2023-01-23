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Вчера, 18:01

На площади 1905 года в Екатеринбурге в этом году вместо ледового городка появится каток

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Екатеринбурге на площади 1905 года в этом году вместо традиционного ледового городка появится каток. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«Идея сделать каток на площади 1905 года возникла уже давно. Ближайшей зимой этот проект воплотится в жизнь — им занимается команда парка им. В.В. Маяковского. Ледовый городок с детскими горками также будет — в Историческом сквере», — сообщил градоначальник.

Он также добавил, что ледяной каток займет всю территорию главной площади города — почти 3,5 тыс. кв. м. Открытие локации запланировано на декабрь. Помимо ледового поля, на площади появится павильон, где можно будет взять напрокат коньки, переодеться и оставить вещи в камере хранения. Также рядом с катком будут установлены павильоны с едой.

«У локации еще нет названия, предложить свой вариант, а также следить за подготовкой площадки можно в Telegram-канале катка», — добавил Алексей Орлов.
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