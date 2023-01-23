На площади 1905 года в Екатеринбурге в этом году вместо ледового городка появится каток

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Екатеринбурге на площади 1905 года начались работы по демонтажу ледового городка. По ...10.01.2023 Власти Екатеринбурга продлили срок работы ледового городка на главной площади до 22 января 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге продолжит свою работу до 22 января ...12.11.2021 Площадь 1905 года в Екатеринбурге закроется с 15 ноября для строительства ледового городка
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2021. Парковка на площади 1905 года в городе Екатеринбурге с 15 ноября будет закрыта на ...19.11.2018 В Екатеринбурге с 19 ноября закроют парковку на Площади 1905 года
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. В Екатеринбурге с 19 ноября 2018 года будет закрыта парковка на Площади 1905 года, ...08.11.2018 В Екатеринбурге 19 ноября закроют стоянку автомобилей на площади 1905 года
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о возведении ледового ...