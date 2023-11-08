Екатеринбург готовится к празднику

В Екатеринбурге продолжается строительство ледового городка на площади 1905 года. Открытие развлекательной локации состоится 29 декабря 2023 года в 16.00. Городок будет работать до 14 января 2024 года, после чего до 21 января специалисты демонтируют конструкции. Возведением ледового городка по традиции занимается компания ООО «Айс-проект 2000». Стоимость строительства, обслуживания и сноса новогодней локации в этом году составит 24 млн руб.Заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Елена Соколова рассказала о ходе строительства новогодних аттракционов.«Вопреки перепадам температуры и морозу, работы идут полным ходом. Сейчас на площади уже установлены ограждения и вагончики для рабочих, полиции, оборудования. Специалисты подвели электричество для будущего городка, смонтировали деревянные и арочные конструкции, приступили к ледовым работам. Установка ели запланирована на 18 декабря», — поделилась Елена Соколова.Она также отметила, что из-за погоды подрядчик незначительно отстал от графика. В течение последней недели температура воздуха на карьере Северка, откуда строители привозят лед, достигала минус 40 градусов. Однако сейчас погода стабилизировалась, поэтому рабочие начали нагонять график. Всего для строительства городка привезут свыше 500 кубометров льда. Большая его часть уже нарезана и сложена у места вырубки. В течение ближайших недель специалисты доставят лед на площадь 1905 года.Сейчас на строительстве городка трудится более 200 человек: заготовщики льда, слесари, плотники, монтажники, электрики и водители. Когда ледовые блоки доставят в Екатеринбург, на рабочую площадку выйдут резчики и скульпторы.Напомним, что в этом году ледовый городок посвящен Александру Пушкину. В 2024 году в стране будет праздноваться 225 лет со дня его рождения. Городок получит название «Карта Пушкина», связанное с программой по популяризации культурных мероприятий среди молодых людей, «Пушкинской картой», благодаря которой растет общий уровень культуры в стране.Встречать гостей ледового городка со стороны проспекта Ленина будут Старик и Золотая рыбка. Рядом с ними, со стороны памятника Ленину, расположатся 33 богатыря из «Сказки о царе Салтане». Стенка, изображающая «великанов молодых», будет длиной не менее 40 м, а в высоту — 2,4 м.Недалеко от богатырей расположится четырехметровый крылатый Дракон, символ 2024 года. Справа от него разместятся главные герои праздника — Дед Мороз и Снегурочка. Высота ледяных скульптур составит целых 4,5 м.Правее расположится центральная скульптурно-архитектурная композиция городка «Остров Буян», изображающая остров-град из «Сказки о царе Салтане». Образ русского города посреди моря и океана с силуэтами домов, теремов и церквей выполнят изо льда. Буян раскинется на 25 м в длину и на столько же — в ширину, а ввысь он устремится на 7 м. По периметру его будет «омывать» детский игровой лабиринт «Море острова Буяна».За островом появится «флот царя Салтана» — пять малых детских горок, ледяных «Ладей» с парусами. Длина ската каждой из них составит 15 м, в конце установят уловители для гашения скорости с углом наклона 55 градусов. Около горок родителей катающихся детей будут ждать четыре «Царскосельские» скамейки, сиденья которых выполнят из струганной доски, чтобы ледяная мебель оставалась функциональной.По правую сторону от центральной композиции расположится средняя горка «Кораблик» с высотой ската 1,1 м. Его борта будут выполнены в форме морских волн, а длина составит не менее 30 м. Рядом с кораблем появится бочка князя Гвидона. Среднюю горку также ограничат уловителем с углом противоската 55 градусов.Доминантой ледового городка традиционно станет большая горка. В этот раз ее планируют выполнить в виде гигантской говорящей головы из поэмы «Руслан и Людмила». В конце ската горки, на уловителях, расположится каркасная световая фигура королевича Елисея на коне с копьем и щитом.Не только герои сказок Пушкина и символы Нового года украсят ледяной городок. Позади флота царя Салтана раскинется декоративная стенка изо льда «Петербург» высотой 2,5 м и длиной 60 м. Она создаст образ города, в котором поэт провел свои лучшие годы, через разводные мосты, крыши и неповторимую архитектуру.Также в городке посетителей будут ждать входная светящаяся арка «Пушкин» со стороны улицы 8 Марта высотой 7 м, декорированная изображением профиля поэта и его автографом; веселые снеговики с музыкальными инструментами, украшенные сотнями мелких лампочек; деревья, сцена со светодиодным экраном, нарядная ярмарка и гирлянды. По всему периметру городок будет окружать ограждение «Синее море».Также в этом году на площади 1905 года установят новую искусственную ель, похожую на настоящую, высотой 30 м и диаметром 12 м. Ее подарил городу Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей. Имитация дерева будет украшена светящимися золотыми шарами и игрушками в виде шляпы-цилиндра и трости поэта. Решение об установке искусственной елки было принято с учетом мнения горожан. В феврале этого года на платформе «Активный Екатеринбург» 62% респондентов, принимавших участие в специальном опросе, проголосовали за то, чтобы главную площадь города украшала искусственная ель.