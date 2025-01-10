Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. По уже сложившейся ежегодной традиции АО СЗ «РСГ-Академическое (входит в ГК «КОРТРОС» в ...28.12.2023 В Академическом районе Екатеринбурга открылся ледовый городок в Преображенском парке
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка. По традиции ...29.12.2022 В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в Преображенском парке
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в ...24.12.2018 В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга открыли ледовый городок
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2018. В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга начал работу ледовый ...27.12.2010 В Академическом возвели ледовый городок
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2010. К началу новогодних праздников юные жители Академического получили отличный подарок — ...