УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
10.01.2025

Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. За период новогодних каникул ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга посетило порядка 50 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба основателя восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек

Отметим, что развлекательные локации в зимнее время года пользуются популярностью как у жителей района, так и у горожан в целом. Возведение ледового городка в Академическом районе традиционно берет на себя ключевой девелопер территории — АО СЗ «РСГ-Академическое». В этом году темой ледового городка в Преображенском парке стал космос, а центром притяжения для юных гостей локации стал игровой комплекс «Орбитальная крепость».

Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек

«Наш городок затронул тему Космоса неспроста. Во-первых, один из наших кварталов называется «Спутник-1» и выполнен в соответствующей стилистике. Во-вторых, одна из улиц нашего района названа в честь академика Василия Парина. Это наш с вами земляк, некогда ректор Свердловского мединститута, который был одним из последних людей, кто сопровождал на пусковую площадку космодрома Юрия Гагарина», — отметил председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Вместе с ледовым городком, где расположены различные традиционные зимние забавы для детей и уютные семейные фотозоны, горожане посещали и каток, расположенный на пруду. Здесь, на самом большом катке под открытым небом на Урале, за зимние каникулы побывало около 30 тыс. горожан.

Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек

Несмотря на окончание новогодних праздников, яркие зимние площадки Академического района продолжат свою работу. Жители и гости самого молодого района Екатеринбурга смогут посетить ледовый городок до 20 января, а каток — до конца февраля, если позволит уральская погода.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.12.2024 ГК «КОРТРОС» организует для жителей Екатеринбурга ледовый городок в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. По уже сложившейся ежегодной традиции АО СЗ «РСГ-Академическое (входит в ГК «КОРТРОС» в ...

28.12.2023 В Академическом районе Екатеринбурга открылся ледовый городок в Преображенском парке

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка. По традиции ...

29.12.2022 В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в Преображенском парке

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в ...

24.12.2018 В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга открыли ледовый городок

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2018. В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга начал работу ледовый ...

27.12.2010 В Академическом возвели ледовый городок

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2010. К началу новогодних праздников юные жители Академического получили отличный подарок — ...

Популярные новости
18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру16.12.2024В Екатеринбурге остановился рост цен на аренду
Архив новостей
Январь 2025 (95)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1