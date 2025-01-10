Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. За период новогодних каникул ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга посетило порядка 50 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба основателя восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).Отметим, что развлекательные локации в зимнее время года пользуются популярностью как у жителей района, так и у горожан в целом. Возведение ледового городка в Академическом районе традиционно берет на себя ключевой девелопер территории — АО СЗ «РСГ-Академическое». В этом году темой ледового городка в Преображенском парке стал космос, а центром притяжения для юных гостей локации стал игровой комплекс «Орбитальная крепость».«Наш городок затронул тему Космоса неспроста. Во-первых, один из наших кварталов называется «Спутник-1» и выполнен в соответствующей стилистике. Во-вторых, одна из улиц нашего района названа в честь академика Василия Парина. Это наш с вами земляк, некогда ректор Свердловского мединститута, который был одним из последних людей, кто сопровождал на пусковую площадку космодрома Юрия Гагарина», — отметил председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.Вместе с ледовым городком, где расположены различные традиционные зимние забавы для детей и уютные семейные фотозоны, горожане посещали и каток, расположенный на пруду. Здесь, на самом большом катке под открытым небом на Урале, за зимние каникулы побывало около 30 тыс. горожан.Несмотря на окончание новогодних праздников, яркие зимние площадки Академического района продолжат свою работу. Жители и гости самого молодого района Екатеринбурга смогут посетить ледовый городок до 20 января, а каток — до конца февраля, если позволит уральская погода.