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11.12.2024

ГК «КОРТРОС» организует для жителей Екатеринбурга ледовый городок в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. По уже сложившейся ежегодной традиции АО СЗ «РСГ-Академическое (входит в ГК «КОРТРОС» в Свердловской области) откроет в Академическом районе для всех жителей города бесплатный ледовый городок у Храма Святых Божиих строителей. В этом году лейтмотивом развлекательного объекта стала тема освоения космоса.

ГК «КОРТРОС» организует для жителей Екатеринбурга ледовый городок в Академическом районе

Изучение вселенского пространства — это эпохальный этап развития человечества, он олицетворяет перерождение, трансформацию, переход к новому периоду прогресса, расширению горизонтов. Тема также созвучна космической концепции нашего проекта «Спутник-1», и поэтому звездный городок станет гармоничным продолжением инфраструктуры квартала.

ГК «КОРТРОС» организует для жителей Екатеринбурга ледовый городок в Академическом районе

Ледяное сооружение станет главным объектом новогодних мероприятий. В центре городка расположится игровой комплекс «Орбитальная крепость». В ней дети смогут играть в ледяных лабиринтах, ледяных линзах и кататься с горок. Вокруг «звездного» центра разместятся фотозоны с лесными жителями, уютный фонарь-беседка, качели и маленькие ели. Главную ель традиционно установит УК «Академический». В нынешнем году в район привезут восемь больших деревьев. Новшеством в этот раз станет интерактивный арт-объект «Почта Деда Мороза», через которую дети смогут отправить письма новогоднему волшебнику.

ГК «КОРТРОС» организует для жителей Екатеринбурга ледовый городок в Академическом районе

Открытие городка запланировано на 27 декабря. Посещать объект можно будет абсолютно бесплатно в любые дни до 15 февраля 2025 года включительно.

Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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