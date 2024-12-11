ГК «КОРТРОС» организует для жителей Екатеринбурга ледовый городок в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка. По традиции ...13.12.2023 Ледовый городок в пятом квартале Академического района Екатеринбурга откроется в конце декабря
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В пятом квартале Академического района Екатеринбурга специалисты готовятся к началу ...29.12.2022 В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в Преображенском парке
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в ...27.12.2021 В Академическом районе Екатеринбурга сегодня состоится открытие ледового городка
УРБК, Екатеринбург, 27.12.2021. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня, 27 декабря, в 19.00 состоится открытие ...27.12.2010 В Академическом возвели ледовый городок
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2010. К началу новогодних праздников юные жители Академического получили отличный подарок — ...