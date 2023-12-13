В Академическом районе Екатеринбурга открылся ледовый городок в Преображенском парке

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В пятом квартале Академического района Екатеринбурга специалисты готовятся к началу ...29.12.2022 В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в Преображенском парке
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в ...07.12.2022 В Преображенском парке строители начали возведение главного ледового городка Академического района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга строители начали возводить ледовый городок. В этом ...27.12.2021 В Академическом районе Екатеринбурга сегодня состоится открытие ледового городка
УРБК, Екатеринбург, 27.12.2021. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня, 27 декабря, в 19.00 состоится открытие ...24.12.2018 В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга открыли ледовый городок
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2018. В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга начал работу ледовый ...