В Академическом районе Екатеринбурга открылся ледовый городок в Преображенском парке

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка. По традиции он расположился на территории Преображенского парка, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).Председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев рассказал, почему в этом году темой ледового городка стали наука и знания.«Следующий год в России объявлен годом Науки — исполняется 400 лет Академии Наук. Поэтому мы и решили посвятить этот Новый год науке. Тем более, что это ассоциируется с Академическим районом, ведь у нас пятый квартал — это квартал Знания. И символ знаний — Сова — стоит там на постаменте», — рассказал Виктор Киселев.О том, что Академический район в ближайшем будущем превратится в Наукоград, гостям новогоднего городка напоминают фигуры совы — символа мудрости, раскрытой книги — символа получения новых знаний, снеговика в конфедератке — символа ученого, растущего вместе с восьмым районом.В центре городка расположилась 12-метровая ель в окружении 50 маленьких елочек. В создании ледового городка приняли участие не только основатели района — АО СЗ «РСГ-Академическое» и УК «Академическое», но и его жители.«Елка украшена гирляндами и игрушками, которые сделали своими руками воспитанники детских садов и ученики школ Академического района. У нас была задана тема для создания игрушек — «Знание — сила», но мы не ограничивали детей в фантазии», — рассказал генеральный директор УК «Академический» Андрей Сизов.Он добавил, что всего в восьмом районе к Новому году было украшено 140 елей — в каждом дворе и квартале.Ледовый городок в Преображенском парке будет работать в течение всех зимних праздников — до тех пор, пока будет позволять уральская погода.