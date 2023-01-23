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В Екатеринбурге ледовый городок на площади 1905 года посетили более 500 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время трансляции телепрограммы «Стенд» рассказал об итогах работы ледового городка на площади 1905 года. По его словам, только в течение первых двух недель января общественное пространство посетили 500 тыс. местных жителей, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Важно отметить, что строительство и содержание ледового городка — это единственные затраты бюджетных средств, связанные с Новым годом в 2022 году. Все остальные украшения и мероприятия — инициатива ответственного бизнеса и общественных организаций, решивших подарить праздничное настроение уральцам. Ледовый городок был создан в первую очередь для детей, потому что именно ребята больше всего ждут Новый год. Неспроста даже в самые тяжелые времена для нашей страны наряжалась елка и проводился праздник», — подчеркнул Алексей Орлов.

Также глава города напомнил, что тематика зимнего городка была посвящена наступающему 300-летию столицы Урала. В честь этого на площади возвели ледовую копию первой городской крепости, а также семь персонажей из сказок Дмитрия Мамина-Сибиряка.

По словам А.Орлова, горожане положительно отозвались о горках, а детям больше всего понравилась копия крепости. Кроме того, он сказал, что новой традицией станет установка живой ели в центре города во время новогодних праздников.

«После демонтажа городка дерево, распиленное на части, отправится в школы уральской столицы, где из нее на уроках труда ребята смастерят сувениры, посвященные трехсотлетию Екатеринбурга», — сообщил он.

Напомним, что накануне на площади 1905 года начались работы по демонтажу ледового городка. В следующие выходные планируется открытие автопарковки.

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