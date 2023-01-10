В Екатеринбурге на площади 1905 года начали работы по демонтажу ледового городка

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Екатеринбурге на площади 1905 года начались работы по демонтажу ледового городка. По завершении работ на площади вновь откроется парковка, сообщает пресс-служба горадминистрации.



22 января 2023 года в городке прошел фестиваль «Ледовый штурм», где прошел конкурс скалолазов. Этим мероприятием завершилась работа ледового городка.



Также сообщается, что, когда конструкции вывезут, «площадь 1905 года вновь откроется для парковки автомобилей».



Ранее власти Екатеринбурга предполагали, что зимний городок будет работать до 15 января 2023 года, но по просьбам жителей продлили срок его посещения до 22 января.