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10.01.2023

Власти Екатеринбурга продлили срок работы ледового городка на главной площади до 22 января 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге продолжит свою работу до 22 января 2023 года. Об этом в своем личном Telegram-канале сообщил глава города Алексей Орлов.

«За праздники, несмотря на морозы, ледовый городок на площади 1905 года посетило около 400 тыс. человек. И, судя по обращениям жителей в администрацию города, интерес к нему у горожан продолжает сохраняться. Поэтому мы приняли решение: ледовый городок будет работать на неделю дольше запланированного, до 22 января», — написал глава Екатеринбурга.

Он также отметил, что низкие температуры благоприятно отразились на сроке эксплуатации ледовых скульптур.

Ранее власти Екатеринбурга предполагали, что зимний городок будет работать до 15 января 2023 года.

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