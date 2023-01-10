Власти Екатеринбурга продлили срок работы ледового городка на главной площади до 22 января 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге продолжит свою работу до 22 января 2023 года. Об этом в своем личном Telegram-канале сообщил глава города Алексей Орлов.
«За праздники, несмотря на морозы, ледовый городок на площади 1905 года посетило около 400 тыс. человек. И, судя по обращениям жителей в администрацию города, интерес к нему у горожан продолжает сохраняться. Поэтому мы приняли решение: ледовый городок будет работать на неделю дольше запланированного, до 22 января», — написал глава Екатеринбурга.
Он также отметил, что низкие температуры благоприятно отразились на сроке эксплуатации ледовых скульптур.
Ранее власти Екатеринбурга предполагали, что зимний городок будет работать до 15 января 2023 года.
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