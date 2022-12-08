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На главной площади Екатеринбурга установили новогоднюю елку для ледового городка

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. На главной площади Екатеринбурга строители ледового городка установили новогоднюю елку. В ближайшие дни на ней появятся гирлянды и другие праздничные украшения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, что елку привезли в город на прошлой неделе из лесного хозяйства под Шалей. К 20 декабря, помимо гирлянд и шаров, елка будет украшена ледовыми арками со светящейся надписью «300 лет» в честь трехсотлетия уральской столицы. Также на живой ели появятся игрушки, изготовленные воспитанниками детских садов и школ города.

Помимо елки, на площади 1905 года появятся другие традиционные ледовые развлечения для детей: горки, чашки, лабиринт. Главным ледяным украшением станет макет первой городской крепости, который архитекторы возведут по эскизам 1726 года.

Ледовый городок на площади 1905 года откроется уже 30 декабря и будет работать до 15 января 2023 года.

Напомним, что ранее власти города приняли решение провести новогоднее представление для маленьких жителей города на главной площади. Оно будет посвящено 300-летней истории Екатеринбурга, в нем будет много интерактивных элементов, которые позволят вовлечь ребят в изучение фактов о нашем городе. Такие представления будут проходить два раза в день на площади в течение всех каникул.

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