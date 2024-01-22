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22.01.2024

В Екатеринбурге 22 января начнут демонтаж ледового городка

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Екатеринбурге 21 января на площади 1905 года состоялся традиционный фестиваль «Ледовый штурм», ознаменовавший окончание работы ледового городка, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Штурм начался в субботу — 39 учащихся из четырех местных художественных школ создали на ледяных поверхностях граффити по мотивам сказок Пушкина, а четыре профессиональных художника разрисовали основание ели. И дети, и взрослые художники по результатам своих трудов удостоились сладких подарков.

Одновременно с художественным интерактивом в ледовом городке прошли состязания по скалолазанию, в котором 22 юных спортсмена в возрасте от 11 до 15 лет и 36 взрослых атлетов соревновались в покорении ледовой колонны высотой более 10 метров на скорость.

Испытать себя в искусстве скалолазания могли и простые екатеринбуржцы — под присмотром профессиональных скалолазов все желающие, вооружившись ледорубами, пытались сделать круг по ограждению ели.

После торжественного закрытия в понедельник, 22 января, специалисты приступят к демонтажу ледового городка, который в этом году, по предварительным подсчетам, посетили более 34,5 тыс. человек.
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