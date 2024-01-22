В Екатеринбурге 22 января начнут демонтаж ледового городка

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. За время новогодних каникул ледовый городок на площади 1905 года посетили более 26 тыс. ...23.01.2023 В Екатеринбурге на площади 1905 года начали работы по демонтажу ледового городка
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Екатеринбурге на площади 1905 года начались работы по демонтажу ледового городка. По ...12.11.2021 Площадь 1905 года в Екатеринбурге закроется с 15 ноября для строительства ледового городка
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2021. Парковка на площади 1905 года в городе Екатеринбурге с 15 ноября будет закрыта на ...14.11.2014 С 17 ноября парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта для возведения ледового городка
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2014. В понедельник, 17 ноября, власти Екатеринбурга перекрывают парковку на площади 1905 ...21.10.2014 В Екатеринбурге на территории новогоднего городка установят ледяные скульптуры высотой более 5 метров
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о возведении на ...