В Екатеринбурге 22 января начнут демонтаж ледового городка

Ледовый городок на площади 1905 года за время новогодних каникул посетили более 26 тыс. жителей и гостей Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. За время новогодних каникул ледовый городок на площади 1905 года посетили более 26 тыс. ...