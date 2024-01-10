Ледовый городок на площади 1905 года за время новогодних каникул посетили более 26 тыс. жителей и гостей Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. За время новогодних каникул ледовый городок на площади 1905 года посетили более 26 тыс. жителей и гостей Екатеринбурга. Новый год здесь встретили более 6 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Напомним, что зимние аттракционы у главной елки Екатеринбурга продолжат работу. А 20 и 21 января здесь состоится традиционный штурм ледового городка.



«Сначала уральцам дадут возможность разрисовать сооружения граффити, а после на главной площади Екатеринбурга стартуют соревнования по альпинизму. Его участники будут состязаться в покорении специально построенной ледяной колонны высотой более 10 метров. По окончании спортивного события все желающие смогут попробовать себя в скалолазании под присмотром профессионалов», — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.



Завершится фестиваль концертом, на котором победителям состязаний вручат награды. Затем специалисты приступят к демонтажу елки и зимних аттракционов.