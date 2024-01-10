Ледовый городок на площади 1905 года за время новогодних каникул посетили более 26 тыс. жителей и гостей Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Екатеринбурге на площади 1905 года начались работы по демонтажу ледового городка. По ...10.01.2023 Власти Екатеринбурга продлили срок работы ледового городка на главной площади до 22 января 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге продолжит свою работу до 22 января ...01.11.2019 Ледовый городок в Екатеринбурге в 2020 году могут перенести в Исторический сквер
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. В администрации Екатеринбурга прошло первое заседание оргкомитета по организации ...16.01.2015 Ледовый городок в центре Екатеринбурга разберут в течение недели
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2015. Ледовый городок в центре Екатеринбурга закроют в 17.00 19 января, сообщает пресс-служба ...09.01.2014 Ледовый городок в Екатеринбурге продолжит свою работу до 2 февраля
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2014. Ледовый городок на площади 1905 года, по предварительным подсчетам, во время новогодних ...