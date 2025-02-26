Обратная связь с горожанами

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УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. В Екатеринбурге стартовало голосование о необходимости создания новых выделенных полос ...

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Екатеринбуржцы вновь выбирают парк для благоустройства

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УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. 17 января администрация Екатеринбурга начнет сбор предложений по благоустройству парков ...

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УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к горожанам с призывом активнее голосовать ...