Обратная связь с горожанами

Администрация Екатеринбурга под руководством Алексея Орлова активно собирает мнение горожан по различным проблемам в городе, задействуя электронные механизмы обратной связи. Сейчас в городе проводятся четыре опроса общественного мнения через портал Госуслуг. Этот формат взаимодействия позволяет узнавать мнение горожан, оперативно выявлять проблемы и эффективно реагировать на них, повышая качество работы городских властей. Все это помогает исключать коммуникационные барьеры между властью и жителями уральской столицы.
Один из важнейших вопросов, вынесенных на обсуждение среди жителей Екатеринбурга, касается острой проблемы городского общественного транспорта. В рамках продолжающейся транспортной реформы администрация заинтересована в сборе мнения горожан относительно создания новых выделенных полос для общественного транспорта. На сегодняшний день в городе функционирует 17 таких полос общей протяженностью 23 километра. Планируется организовать еще 42 участка длиной более 20 километров, а также провести мероприятия по отделению трамвайных путей с помощью бордюров или делиниаторов.
Администрация объясняет необходимость этих мер ростом автомобилизации и жилищного строительства. Выделенные полосы и обособление трамвайных путей помогут увеличить скорость движения общественного транспорта, улучшат соблюдение расписания и снизят аварийность. Тем не менее, реализация проекта может вызвать определенные неудобства для автомобилистов. Поэтому жителей приглашают высказаться о целесообразности проведения этих мероприятий и обсудить, стоит ли вводить выделенные полосы там, где это может негативно сказаться на движении автотранспорта. Голосование продлится
до 9 марта.
Второй актуальный вопрос, по которому идет активное голосование, — введение дополнительных ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие. Только за прошлый год произошло 112 дорожно-транспортных происшествий с участием пользователей СИМ, в результате которых 115 человек получили травмы разной степени тяжести. Жители могут высказать свое мнение о том, стоит ли увеличивать количество зон с ограничениями скорости для СИМ и зон их полного запрета. Либо нужно оставить все как есть, сократить существующие ограничения или вообще их отменить. Опрос также завершится
9 марта.
Еще одна важная тема для обсуждения — благоустройство города. До 10 марта жителям предлагается проголосовать
за установку декоративных ограждений вокруг скверов и парков Екатеринбурга. Кроме того, до 10 марта горожане смогут выбрать
, какие велосипедные дорожки и тротуары в районе Академический нуждаются в срочном ремонте.
Кроме того, в Екатеринбурге ежегодно проводится голосование по благоустройству парков в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). В этом году в опросе участвовали более 25 тыс. горожан, которые выбрали восемь зеленых зон, по одной от каждого района. Эти зоны примут участие во втором этапе голосования этой весной.
«Проект «Формирование комфортной городской среды» крайне востребован, ведь все решения о благоустройстве принимаются с участием самих жителей», — отмечал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Напомним, что в прошлом году победителем общегородского рейтингового голосования стал парк 50-летия ВЛКСМ. Работы по его обновлению начнутся ближе к лету нынешнего года. В 2026 году планируется завершить работы по благоустройству еще одного объекта — победителя голосования прошлых лет — летнего парка «Уралмаш». В 2023 году именно за него отдали свой голос большинство горожан. Всего с 2017 года по программе ФКГС было благоустроено 11 общественных пространств города.
Следует отметить, что городские власти интересуются мнением горожан не только посредством онлайн-опросов. Одним из значимых проектов является инициативное бюджетирование, позволяющее жителям Екатеринбурга участвовать в распределении средств городского бюджета и реализовывать свои идеи в решении местных вопросов. За последние пять лет благодаря поддержке муниципалитета было выполнено 377 проектов на общую сумму 160 млн руб. (90 млн из них финансировались из городского бюджета), включая благоустройство территорий и строительство детских площадок. В этом году горожане предложили 18 идей по улучшению города, охватывающих культурные, художественные и спортивные направления.
Помимо этого, Алексей Орлов регулярно проводит встречи с представителями общественности, входящими в Совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга, известный как Совет неравнодушных. Важную роль в диалоге между властями и обществом играют также Общественная палата и Совет активной молодежи при главе города.Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга