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В Екатеринбурге установили ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч на нескольких улицах и в парках

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге установлено ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч на нескольких улицах и в парках, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, скорость будет ограничена вдоль всей набережной Городского пруда, на проспекте Ленина, на Октябрьской площади, в Историческом сквере, в ЦПКиО, на улице Вайнера, улице Бардина, в Южном парке, парке Чкалова, парке имени Павлика Морозова, парке 50-летия ВЛКСМ, Харитоновском парке, парке имени Блюхера и парке имени ХХII Партсъезда.

«Это поможет снизить количество ДТП с участием электросамокатов и сделать улицы мегаполиса более безопасными для всех участников дорожного движения», — пояснили в горадминистрации.
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