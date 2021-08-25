В Екатеринбурге установили ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч на нескольких улицах и в парках

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. В Екатеринбурге реконструировали 99% пешеходных дорожек в парке имени XXII Партсъезда. ...

В Екатеринбурге реконструировали 99% пешеходных дорожек в парке XXII Партсъезда

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2021. Власти Екатеринбурга расширили перечень зон с ограничением скорости передвижения на ...

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh ограничит зоны парковок для арендаторов в ...

В Екатеринбурге ограничат парковку для электросамокатов

В Екатеринбурге 23 апреля пройдет общегородской субботник

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2016. В Екатеринбурге 23 апреля 2016 года пройдет общегородской субботник. Об этом сообщает ...