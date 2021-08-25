В Екатеринбурге установили ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч на нескольких улицах и в парках

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. В Екатеринбурге реконструировали 99% пешеходных дорожек в парке имени XXII Партсъезда. ...03.06.2021 Власти Екатеринбурга расширили список зон с ограничением скорости движения электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2021. Власти Екатеринбурга расширили перечень зон с ограничением скорости передвижения на ...27.05.2021 В Екатеринбурге ограничат парковку для электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh ограничит зоны парковок для арендаторов в ...22.04.2016 В Екатеринбурге 23 апреля пройдет общегородской субботник
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2016. В Екатеринбурге 23 апреля 2016 года пройдет общегородской субботник. Об этом сообщает ...31.07.2012 Решение вопроса о строительстве станции юннатов в парке имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге отложено
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2012. Рассмотрение вопроса о строительстве нового здания экологического отделения ГБОУ СО ...