Несовершеннолетним россиянам начали блокировать доступ к прокатным электросамокатам

УрБК, Москва, 30.05.2024. Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» увеличили для своих клиентов штрафы за нарушения правил ...26.02.2024 Правительство РФ не поддержало законопроект о регистрации электросамокатов
УрБК, Москва, 26.02.2024. Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект о регистрации средств ...10.04.2023 В Екатеринбурге за 2022 год произошло 68 аварий с участием электросамокатов
В Екатеринбурге за прошлый год 68 электросамокатчиков стали участниками дорожно-транспортных происшествий, где погибло ...10.04.2023 В Екатеринбурге за 2022 год произошло 68 аварий с участием электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Екатеринбурге за прошлый год 68 электросамокатчиков стали участниками ...27.05.2021 Сервис Whoosh ввел в Екатеринбурге скоростные ограничения для передвижения на электросамокатах
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh в Екатеринбурге ввел для клиентов скоростные ...