Несовершеннолетним россиянам начали блокировать доступ к прокатным электросамокатам

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УрБК, Москва, 26.02.2024. Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект о регистрации средств ...

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УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh в Екатеринбурге ввел для клиентов скоростные ...