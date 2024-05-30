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Несовершеннолетним россиянам начали блокировать доступ к прокатным электросамокатам

УрБК, Москва, 07.06.2024. В конце мая 2024 года оператор кикшеринга «МТС Юрент» начал блокировать аккаунты несовершеннолетних клиентов. За две недели с помощью сервиса аутентификации МТС ID были заблокированы около 4 тыс. учетных записей, пишут «Известия».

«По словам источника, близкого к МТС, возрастной ценз необходим — как показывает опыт, подростки крайне пренебрежительно относятся к чужому имуществу и соблюдению ПДД. Он отметил, что операторам кикшеринга также хотелось бы избежать трений с ГАИ», — пишет издание.

Сервис Woosh также планирует присоединиться к инициативе коллеги. «Мы рассматриваем интеграции с банковскими сервисами, чтобы дополнительно выявлять возраст пользователя. На момент интеграции мы сможем отслеживать случаи, когда банковская карта принадлежит подростку, и блокировать такой аккаунт», — рассказал «Известиям» представитель сервиса.

По словам начальника научного центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) МВД России Дмитрия Митрошина, в 2023 году в РФ произошло 3,1 тыс. ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), в которых погибли 43 человека. В 2022 году таких ДТП было зафиксировано 940.

Ранее сообщалось, что Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» увеличили для своих клиентов штрафы за нарушения правил сервиса и ПДД при аренде электросамокатов. Так, передача управления электросамокатом ребенку будет наказываться штрафом в размере 10 тыс. руб., поездка с пассажиром — 5 тыс. руб., неспешивание на пешеходном переходе — 1 тыс. руб., некорректная парковка (самокат оставлен поперек тротуара или вне зоны парковки) — 500 руб., управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью либо имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании материалов ГИБДД) — 100-150 тыс. руб.
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