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СК России напомнил жителям Среднего Урала о правилах безопасности при управлении электросамокатами

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Следственное управление СК России по Свердловской области напомнило о необходимости строго соблюдать скоростной режим при управлении электросамокатами и иными средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

«При пересечении проезжей части, водителям электросамокатов и иных СИМ, необходимо спешиваться, чтобы не создавать помех пешеходам и автомобилистам. Действующим законодательством предусмотрены различные виды ответственности, в том числе гражданско-правовая, административная и уголовная, которые могут быть применены к водителям СИМ, в случае если ими причинен ущерб здоровью или имуществу граждан», — сообщает пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что в середине июня 2024 года в Екатеринбурге могут ввести ограничения для пользователей электросамокатов. Соответствующий документ готовит администрация Екатеринбурга совместно с кикшеринговыми компаниями.

Так, в столице Среднего Урала появятся места, где будет запрещено ездить на любых СИМ, включая электросамокаты. Также будут созданы зоны, где будет запрещено их парковать. Остальную часть города поделят на три территории, скорость движения в которых будет ограничена до 5, 10 и 15 км/ч.
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