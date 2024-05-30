СК России напомнил жителям Среднего Урала о правилах безопасности при управлении электросамокатами

УрБК, Москва, 30.05.2024. Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» увеличили для своих клиентов штрафы за нарушения правил ...

Власти Екатеринбурга готовят проект соглашения с компаниями, сдающими в аренду электросамокаты. Документ будет ...

В июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые ограничения для электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Власти Екатеринбурга готовят проект соглашения с компаниями, сдающими в аренду ...

В июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые ограничения для электросамокатов

УрБК, Москва, 07.10.2022. Правительство РФ утвердило изменения в правила дорожного движения для электросамокатов, ...

В России ограничат скорость движения на электросамокатах до 25 км/ч

В Екатеринбурге с начала года зарегистрировано четыре ДТП с участием электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. С начала 2021 года на дорогах Екатеринбурга зарегистрировано четыре ДТП с участием ...