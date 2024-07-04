Госдума в первом чтении приняла законопроект об установлении штрафов за нарушение правил использования СИМ

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В Екатеринбурге появились запрещающие знаки для электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. На Олимпийской набережной в Екатеринбурге появились первые дорожные знаки, запрещающие ...

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УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Госавтоинспекция Екатеринбурга совместно с комплексными силами полиции во время ...

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УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов. ...

Госдума рассмотрит законопроект об административной ответственности за нарушение правил передвижения на электросамокатах

УрБК, Москва, 18.04.2024. В Государственную думу официально внесен законопроект об административной ответственности за ...