УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:41

Госдума РФ 10 июля рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении штрафов за нарушение правил использования СИМ

УрБК, Москва, 10.07.2024. Государственная дума РФ 10 июля рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения правил использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале инициатор законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, за управление самокатом в нетрезвом состоянии штраф, согласно законопроекту, может составить до 30 тыс. руб., за превышение скорости на 5-10 км в час — 800 руб., за превышение скорости более чем на 20 км в час — 5 тыс. руб. За парную езду на одном самокате могут оштрафовать на 3 тыс. руб.

Когда состоится второе чтение законопроекта, пока не известно.

Стоит отметить, что в отдельных городах власти уже предпринимают меры для ограничения использования электросамокатов и других СИМ. Так, в Екатеринбурге на Олимпийской набережной уже установили первые дорожные знаки, запрещающие проезд на электросамокатах. Пользователи этого средства передвижения (частного или арендованного), проехавшие под запрещающий знак, будут оштрафованы на 800 руб.

Кроме того, в Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов. Соответствующее соглашение было подписано городскими властями и кикшеринговыми компаниями.

В частности, в городе появились четыре скоростные зоны кикшеринговых самокатов, на личные средства индивидуальной мобильности скоростные ограничения не распространяются.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.07.2024 В Екатеринбурге появились запрещающие знаки для электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. На Олимпийской набережной в Екатеринбурге появились первые дорожные знаки, запрещающие ...

27.06.2024 Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга во время рейда выявили 53 нарушения ПДД среди пользователей электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Госавтоинспекция Екатеринбурга совместно с комплексными силами полиции во время ...

21.06.2024 В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов. ...

18.04.2024 Госдума рассмотрит законопроект об административной ответственности за нарушение правил передвижения на электросамокатах

УрБК, Москва, 18.04.2024. В Государственную думу официально внесен законопроект об административной ответственности за ...

27.05.2021 Сервис Whoosh ввел в Екатеринбурге скоростные ограничения для передвижения на электросамокатах

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh в Екатеринбурге ввел для клиентов скоростные ...

Популярные новости
21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина11.06.2024Дмитрий Фарафонов: Мы намерены сделать современный парк в Академическом районе14.06.2024Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже с 14 июня14.06.2024В Нижнем Тагиле предприятие выплатит матери погибшего работника 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда21.06.2024Антон Переславцев: В летний период у нас в приоритете работы по подготовке домов к эксплуатации зимой
Архив новостей
Июль 2024 (258)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18