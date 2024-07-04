Госдума РФ 10 июля рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении штрафов за нарушение правил использования СИМ

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. На Олимпийской набережной в Екатеринбурге появились первые дорожные знаки, запрещающие ...27.06.2024 Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга во время рейда выявили 53 нарушения ПДД среди пользователей электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Госавтоинспекция Екатеринбурга совместно с комплексными силами полиции во время ...21.06.2024 В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов. ...18.04.2024 Госдума рассмотрит законопроект об административной ответственности за нарушение правил передвижения на электросамокатах
УрБК, Москва, 18.04.2024. В Государственную думу официально внесен законопроект об административной ответственности за ...27.05.2021 Сервис Whoosh ввел в Екатеринбурге скоростные ограничения для передвижения на электросамокатах
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh в Екатеринбурге ввел для клиентов скоростные ...