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Вчера, 17:56

Госдума в первом чтении приняла законопроект об установлении штрафов за нарушение правил использования СИМ

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки в КоАП об установлении административной ответственности за правонарушения, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщатся на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с поправками, штраф за управление электросамокатом или велосипедом в состоянии алкогольного опьянения составит от 20 тыс. до 30 тыс. руб., за превышение скорости — от 500 до 5 тыс. руб. За причинение незначительного вреда здоровью в результате ДТП будут штрафовать на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. руб., за причинение вреда средней тяжести — от 10 тыс. до 15 тыс. руб.

Кроме того, штрафные санкции будут применяться в следующих случаях: за передвижение на самокате или велосипеде по автомагистрали и тротуарам, за нарушение правил пересечения перекрестков, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования.

Стоит отметить, что в отдельных городах власти уже приняли меры для ограничения использования электросамокатов и других СИМ. В частности, в Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов. Соответствующее соглашение было подписано кикшеринговыми компаниями и властями муниципалитета.

Согласно документу, в городе появились четыре скоростные зоны кикшеринговых самокатов. При этом на личные средства индивидуальной мобильности скоростные ограничения не распространяются.

Кроме того, в Екатеринбурге на Олимпийской набережной установили первые дорожные знаки, запрещающие проезд на электросамокатах. Пользователи этого средства передвижения (частного или арендованного), проехавшие под запрещающий знак, будут оштрафованы на 800 руб.
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