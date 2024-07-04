Госдума в первом чтении приняла законопроект об установлении штрафов за нарушение правил использования СИМ

УрБК, Москва, 10.07.2024. Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки в КоАП об установлении административной ...Вчера, 11:41 Госдума РФ 10 июля рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении штрафов за нарушение правил использования СИМ
УрБК, Москва, 10.07.2024. Государственная дума РФ 10 июля рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении ...04.07.2024 В Екатеринбурге появились запрещающие знаки для электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. На Олимпийской набережной в Екатеринбурге появились первые дорожные знаки, запрещающие ...21.06.2024 В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов. ...18.04.2024 Госдума рассмотрит законопроект об административной ответственности за нарушение правил передвижения на электросамокатах
УрБК, Москва, 18.04.2024. В Государственную думу официально внесен законопроект об административной ответственности за ...