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Госдума рассмотрит законопроект об административной ответственности за нарушение правил передвижения на электросамокатах

УрБК, Москва, 18.04.2024. В Государственную думу официально внесен законопроект об административной ответственности за нарушение правил передвижения на электросамокатах.

Законопроект предусматривает введение штрафов до 30 тыс.руб. за использование самоката в нетрезвом виде и за отказ от медосвидетельствования. За превышение скорости при управлении средством индивидуальной мобильности (СИМ) предлагается штрафовать на сумму до 5 тыс. руб. За поездку на электросамокате нескольких человек — до 3 тыс. руб., за перевозку детей — до 5 тыс. руб.

За причинение тяжкого вреда здоровью в результате нарушения ПДД штрафная санкция составит до 15 тыс. руб., 500-800 руб. — за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД.

Правительство РФ ранее одобрило законопроект, но внесло ряд замечаний, которые нужно устранить при дальнейшей работе над документом.

Напомним, что в Екатеринбурге этой весной установили ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч на нескольких улицах и в парках.
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