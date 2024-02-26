Госдума рассмотрит законопроект об административной ответственности за нарушение правил передвижения на электросамокатах

УрБК, Москва, 26.02.2024. Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект о регистрации средств ...

Правительство РФ не поддержало законопроект о регистрации электросамокатов

УрБК, Москва, 20.05.2022. Правительство РФ направило в Госдуму законопроект о смягчении административной ...

Правительство РФ одобрило законопроект о либерализации административной ответственности для предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh в Екатеринбурге ввел для клиентов скоростные ...

Сервис Whoosh ввел в Екатеринбурге скоростные ограничения для передвижения на электросамокатах

УрБК, Москва, 12.11.2018. Госавтоинспекция разработала законопроект, предполагающий штраф в 5 тыс. руб. за опасное ...

ГИБДД предложила ввести штраф в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за правонарушения на транспорте

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за совершение ...