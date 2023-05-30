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Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга в ходе рейда привлекли за нарушения к ответственности почти 40 водителей самокатов

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга подвели итоги профилактического мероприятия, направленного на пресечение правонарушений, допускаемых лицами, управляющими велосипедами и средствами индивидуальной мобильности (СИМ), проведенного в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма.

В ходе рейда всего за два часа к административной ответственности было привлечено 38 лиц, управляющих СИМ, и 32 человека на велосипедах, сообщает отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу.

С нарушителями были проведены профилактические беседы по недопущению нарушений ПДД. Малолетним участникам дорожного движения инспекторы напомнили о ПДД и вручили памятки безопасного поведения на дорогах.

Напомним, что в Екатеринбурге за прошлый год 68 электросамокатчиков стали участниками дорожно-транспортных происшествий, которые привели к гибели двух человек. За I квартал 2023 года произошло 13 ДТП с самокатчиками, в которых пострадало девять человек.

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга в ходе рейда привлекли за нарушения к ответственности почти 40 водителей самокатов
Фото предоставлено отделением пропаганды ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу

Отметим, что в Екатеринбурге 36% горожан выступают за то, чтобы запретить использование сервисов аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе.

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