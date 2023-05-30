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В Екатеринбурге 36% горожан выступают за запрет кикшеринговых сервисов электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге 36% местных жителей выступают за то, чтобы запретить использование сервисов аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе. Об этом говорится в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.

Уточняется, что респондентами стали экономически активные екатеринбуржцы, а также граждане, которые живут в населенных пунктах, где можно взять в аренду электросамокат.

«Основные нарекания: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга», — говорится в сообщении об основных причинах недовольства граждан приложениями проката электросамокатов.

Так, один из трех опрошенных против запрета кикшеринга, считая, что вместо этого стоит отрегулировать ПДД. Большая часть горожан моложе 34 лет выступает против такого решения и составляет 50% респондентов. В то же время екатеринбуржцы в возрасте от 35 до 44 лет хотят запретить приложения аренды СИМ — 45% голосов.

Напомним, что в Екатеринбурге за четыре месяца 2023 года зафиксировано 76 нарушений при управлении электросамокатами. При этом общая численность самокатов в столице Урала сейчас составляет около 10 тыс. единиц. Это стало главной причиной увеличения аварийности с участием самокатов в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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