В Екатеринбурге за четыре месяца 2023 года зафиксировано 76 нарушений при управлении электросамокатами

В Екатеринбурге в 2022 году в ДТП с участием велосипедов и мотоциклов пострадало 129 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В столице Урала в 2022 году произошло 268 ДТП с участием велосипедов и мотоциклов. В ...