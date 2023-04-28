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В Екатеринбурге за четыре месяца 2023 года зафиксировано 76 нарушений при управлении электросамокатами

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге за январь-апрель 2023 года зафиксировано 76 нарушений со стороны управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ). В ДТП пострадало порядка 50 человек, рассказал сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге врио начальника городского ГИБДД УМВД России Сергей Козлов.

«Общая численность самокатов в Екатеринбурге сейчас достигла около 10 тыс. единиц. Если сравнивать с прошлым годом, цифра выросла практически в два раза. Соответственно, у нас в два раза поднялась аварийность с участием самокатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил С. Козлов.

Напомним, что в Екатеринбурге за 2022 год произошло 68 аварий с участием электросамокатов. За I квартал 2023 года произошло 13 ДТП с самокатчиками. Из них девять человек пострадали. При этом в числе участников дорожных происшествий — шесть несовершеннолетних.

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