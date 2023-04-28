В Екатеринбурге за четыре месяца 2023 года зафиксировано 76 нарушений при управлении электросамокатами

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге за январь-апрель 2023 года зафиксировано 76 нарушений со стороны управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ). В ДТП пострадало порядка 50 человек, рассказал сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге врио начальника городского ГИБДД УМВД России Сергей Козлов.
«Общая численность самокатов в Екатеринбурге сейчас достигла около 10 тыс. единиц. Если сравнивать с прошлым годом, цифра выросла практически в два раза. Соответственно, у нас в два раза поднялась аварийность с участием самокатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил С. Козлов.
Напомним, что в Екатеринбурге за 2022 год произошло 68 аварий с участием электросамокатов. За I квартал 2023 года произошло 13 ДТП с самокатчиками. Из них девять человек пострадали. При этом в числе участников дорожных происшествий — шесть несовершеннолетних.
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В столице Урала в 2022 году произошло 268 ДТП с участием велосипедов и мотоциклов. В ...10.04.2023 В Екатеринбурге за 2022 год произошло 68 аварий с участием электросамокатов
В Екатеринбурге за прошлый год 68 электросамокатчиков стали участниками дорожно-транспортных происшествий, где погибло ...10.04.2023 В Екатеринбурге за 2022 год произошло 68 аварий с участием электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Екатеринбурге за прошлый год 68 электросамокатчиков стали участниками ...30.08.2022 В Екатеринбурге в текущем году зарегистрировали 31 ДТП с участием самокатов
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Екатеринбурге в текущем году зарегистрировали 31 дорожно-транспортное происшествие ...19.05.2021 В Екатеринбурге с начала года зарегистрировано четыре ДТП с участием электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. С начала 2021 года на дорогах Екатеринбурга зарегистрировано четыре ДТП с участием ...