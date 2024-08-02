УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:03

Свердловская область лидирует по числу погибших в авариях с участием самокатов

УрБК, Москва, 01.08.2025. Свердловская область лидирует по числу погибших в авариях с участием самокатов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД).

Уточняется, что с 2018 года в области погибло 4 человека от столкновения с СИМ.

Также наибольшее число погибших в таких авариях было зафиксировано в Самарской и Астраханской — трое погибших в каждой области, в Башкирии — один.

По числу аварий с СИМ лидируют Костромская область — 9, Нижегородская — 92 и Омская — 77.

Больше всего аварий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) произошло в Москве — 251.

В общей сложности, жертвами СИМ стали 23 человека, из них 22 — непосредственно управляли СИМ, один был пассажиром.

Однако отмечается, что в России впервые за семь лет начало падать число аварий с электросамокатами

Так, за первые шесть месяцев 2025 года число ДТП с участием электросамокатов в России упало сразу на 20%. Это произошло впервые с 2018 года, следует из опубликованных данных.

Напомним, в апреле 70% жителей Екатеринбурга проголосовали за введение дополнительных ограничений на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.08.2024 В России в I полугодии 2024 года количество ДТП с участием самокатов выросло на 81,3%

УрБК, Москва, 02.08.2024. В России в I полугодии 2024 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности ...

30.05.2023 В Екатеринбурге за четыре месяца 2023 года зафиксировано 76 нарушений при управлении электросамокатами

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге за январь-апрель 2023 года зафиксировано 76 нарушений со стороны ...

26.05.2021 Свердловское Управление ГИБДД провело рейды по соблюдению правил езды на самокатах

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. В Свердловской области сотрудники ГИБДД провели рейды на предмет соблюдения правил ...

13.04.2020 Свердловская область занимает 17-е место среди регионов РФ по числу зараженных коронавирусом

Свердловская область по состоянию на 13 апреля 2020 года занимает 17-е место среди регионов по числу зарегистрированных ...

25.01.2013 Почти 28 тысяч человек погибло в ДТП на дорогах России в 2012 году

27 тыс. 953 человека погибло и 258 тыс. 618 человек получили ранения в ДТП на дорогах России в 2012 году. Всего в ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (30)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18