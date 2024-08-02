Свердловская область лидирует по числу погибших в авариях с участием самокатов

УрБК, Москва, 02.08.2024. В России в I полугодии 2024 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности ...

В России в I полугодии 2024 года количество ДТП с участием самокатов выросло на 81,3%

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге за январь-апрель 2023 года зафиксировано 76 нарушений со стороны ...

В Екатеринбурге за четыре месяца 2023 года зафиксировано 76 нарушений при управлении электросамокатами

Свердловская область по состоянию на 13 апреля 2020 года занимает 17-е место среди регионов по числу зарегистрированных ...

Почти 28 тысяч человек погибло в ДТП на дорогах России в 2012 году

27 тыс. 953 человека погибло и 258 тыс. 618 человек получили ранения в ДТП на дорогах России в 2012 году. Всего в ...