Свердловская область лидирует по числу погибших в авариях с участием самокатов

УрБК, Москва, 02.08.2024. В России в I полугодии 2024 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности ...30.05.2023 В Екатеринбурге за четыре месяца 2023 года зафиксировано 76 нарушений при управлении электросамокатами
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге за январь-апрель 2023 года зафиксировано 76 нарушений со стороны ...26.05.2021 Свердловское Управление ГИБДД провело рейды по соблюдению правил езды на самокатах
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. В Свердловской области сотрудники ГИБДД провели рейды на предмет соблюдения правил ...13.04.2020 Свердловская область занимает 17-е место среди регионов РФ по числу зараженных коронавирусом
Свердловская область по состоянию на 13 апреля 2020 года занимает 17-е место среди регионов по числу зарегистрированных ...25.01.2013 Почти 28 тысяч человек погибло в ДТП на дорогах России в 2012 году
27 тыс. 953 человека погибло и 258 тыс. 618 человек получили ранения в ДТП на дорогах России в 2012 году. Всего в ...