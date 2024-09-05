Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга во время профилактического рейда «Пешеход, СИМ» пресекли 31 нарушение ПДД

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2024. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга за два часа профилактического рейда ...15.08.2024 В ходе рейда в Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции выявили 28 нарушений ПДД со стороны водителей СИМ
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2024. Накануне в ходе рейда в Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции и представители ...06.08.2024 Сотрудники ГАИ 7 августа проведут в Екатеринбурге масштабный рейд «Пешеход, СИМ» в рамках профилактического мероприятия «Практика безопасности»
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2024. В Екатеринбурге 7 августа сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабный рейд ...31.07.2024 В Екатеринбурге сотрудники ГАИ в ходе рейда «Пешеход, СИМ» выявили 62 правонарушения
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции совместно с членами добровольной народной ...27.06.2024 Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга во время рейда выявили 53 нарушения ПДД среди пользователей электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Госавтоинспекция Екатеринбурга совместно с комплексными силами полиции во время ...