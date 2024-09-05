Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга во время профилактического рейда «Пешеход, СИМ» пресекли 31 нарушение ПДД

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2024. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга за два часа профилактического рейда ...

Госавтоинспекция Екатеринбурга за два часа профилактического рейда «Нелегальное такси» пресекла 17 нарушений ПДД

В ходе рейда в Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции выявили 28 нарушений ПДД со стороны водителей СИМ

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2024. Накануне в ходе рейда в Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции и представители ...