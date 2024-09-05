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05.09.2024

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга во время профилактического рейда «Пешеход, СИМ» пресекли 31 нарушение ПДД

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга 4 сентября во время профилактического рейда «Пешеход, СИМ» пресекли 31 нарушение ПДД. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга во время профилактического рейда «Пешеход, СИМ» пресекли 31 нарушение ПДД
Фото из официального Telegram-канала Госавтоинспекции Екатеринбурга

Большинство (17 нарушений) допущено лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), восемь — велосипедистами, шесть — пешеходами. Наиболее частым нарушением является переход проезжей части на велосипеде или СИМ без спешивания.

Среди нарушителей оказались и несовершеннолетние. В отношении них составлены карточки нарушений ПДД, которые направлены в образовательные организации по месту их обучения и в службы по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы с их родителями.

Стоит отметить, что на днях Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал родителей несовершеннолетнего, который на электросамокате сбил пенсионерку, выплатить 440 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.
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