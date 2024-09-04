Жительница Екатеринбурга получит более 400 тыс. рублей компенсации после наезда на нее подростка на электросамокате

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. По решению Свердловского областного суда слушатель автокурсов ГАПОУ СО «Талицкий ...09.08.2021 В Екатеринбурге с «УК Верх-Исетская» взыщут 150 тыс. рублей за сломанную ногу у подростка
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2021. На основании заключения прокурора суд вынес решение взыскать с ООО «УК Верх-Исетская» в ...26.02.2021 Суд в Екатеринбурге взыскал с «Яндекс.Такси» компенсацию в сумме 300 тыс. рублей за травмы пассажира в ДТП
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Жительница Екатеринбурга, получившая травмы в результате ДТП с участием автомобиля ...07.02.2011 Пермский суд взыскал с ОАО «РЖД» 700 тыс. рублей в пользу семьи погибшего вследствие грубого нарушения правил техники безопасности работника
УрБК, Пермь, 07.02.2011. Пермский транспортный прокурор предъявил в суд иск в интересах несовершеннолетнего и его ...17.08.2009 Суд удовлетворил иск нижнетагильского транспортного прокурора о взыскании компенсации морального вреда матери погибшего гражданина к ОАО «Российские железные дороги» в лице ОАО «Свердловская железная дорога»
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2009. Суд удовлетворил иск нижнетагильского транспортного прокурора о взыскании компенсации ...