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04.09.2024

Жительница Екатеринбурга получит более 400 тыс. рублей компенсации после наезда на нее подростка на электросамокате

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал родителей несовершеннолетнего, который на электросамокате сбил пенсионерку, выплатить 440 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент с участием подростка и местной жительницы 1952 года рождения произошел 7 октября 2022 года напротив дома № 33 по ул. Вильгельма де Геннина. Несовершеннолетний на электросамокате сбил женщину, в результате чего у нее была диагностирована сочетанная травма верхних конечностей. В частности, было сломано правое плечо со смещением, пятая пястная кость, головка четвертой пястной кости, а также фаланга пятого пальца левой руки. Эти повреждения повлекли причинение тяжкого вреда здоровью пенсионерки.

Суд на основании заключения прокурора удовлетворил иск местной жительницы, взыскав с законных представителей несовершеннолетнего солидарно компенсацию морального вреда в размере 440 тыс. руб.

Судебный акт не вступил в законную силу.
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