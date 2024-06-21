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Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга во время рейда выявили 53 нарушения ПДД среди пользователей электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Госавтоинспекция Екатеринбурга совместно с комплексными силами полиции во время профилактического рейда «Пешеход, СИМ» выявила 122 нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга во время рейда выявили 53 нарушения ПДД среди пользователей электросамокатов
Фото предоставлено отделением пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

«Так, 53 нарушения, допущены лицами, управляющими СИМ, 33 велосипедистами и 36 нарушений, допущенных пешеходами. Помимо этого, составлено девять карточек НПДД на несовершеннолетних нарушителей, информация о допущенных нарушениях направлена в образовательные организации», — сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Со всеми участниками рейда автоинспекторы провели профилактические беседы о недопущении нарушений ПДД.

Напомним, что в Екатеринбурге на прошлой неделе вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов. Соответствующее соглашение было подписано городскими властями и кикшеринговыми компаниями.

В частности, в городе появились четыре скоростные зоны кикшеринговых самокатов, на личные средства индивидуальной мобильности скоростные ограничения не распространяются.
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