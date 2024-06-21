Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга во время рейда выявили 53 нарушения ПДД среди пользователей электросамокатов

Материалы по теме

В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов. ...

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга в ходе рейда привлекли за нарушения к ответственности почти 40 водителей самокатов

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга подвели итоги профилактического мероприятия, ...

В Екатеринбурге в ходе профилактического рейда ГИБДД эвакуировала 12 автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Сотрудники Госавтоинспекции столицы Среднего Урала эвакуировали 12 автомобилей, ...

Свердловское Управление ГИБДД провело рейды по соблюдению правил езды на самокатах

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. В Свердловской области сотрудники ГИБДД провели рейды на предмет соблюдения правил ...

В Екатеринбурге с начала года зарегистрировано 21 ДТП с участием грузового транспорта

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2020. ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу объявило о начале рейда по проверке грузового ...