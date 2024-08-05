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В Екатеринбурге в 2024 году зарегистрировали 112 ДТП с участием самокатчиков

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Екатеринбурге в 2024 году было зарегистрировано 112 ДТП с участием пользователей самокатов. В результате 1 человек погиб, 115 получили травмы. Отметим, что в прошлом году было зарегистрировано 162 подобных ДТП.

Итоги профилактических мероприятий подвели начальник отдела Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков и начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Антон Попов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Чаще всего самокатчики не спешиваются на пешеходных переходах, едут вдвоем, не снижают скорость на определенных участках, а также находятся в алкогольном опьянении. Чаще других нарушают правила лица, не достигшие 18 лет. Большая часть арендованных самокатов у подростков от 15 до 17 лет», — отметил А. Попов.

В свою очередь, Владимир Галаков сообщил, что с целью снизить количество ДТП, помимо профилактической работы, специалисты планируют увеличить количество участков с ограничением скорости передвижения.

«По итогам этого сезона, анализа аварийности будут добавлены места, на которых необходимо введение ограничения скорости или полного запрета передвижения. В следующем году количество участков увеличится», — сказал В. Галаков.
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