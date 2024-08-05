В Екатеринбурге в 2024 году зарегистрировали 112 ДТП с участием самокатчиков

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2024. На дорогах Свердловской области за I полугодие 2024 года из-за дорожно-транспортных ...02.08.2024 В России в I полугодии 2024 года количество ДТП с участием самокатов выросло на 81,3%
УрБК, Москва, 02.08.2024. В России в I полугодии 2024 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности ...10.04.2023 Власти Екатеринбурга и городская ГИБДД предложили ограничить использование электросамокатов в праздничные дни и в часы пик
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Администрация Екатеринбурга предложила операторам средств индивидуальной мобильности ...30.08.2022 В Екатеринбурге в текущем году зарегистрировали 31 ДТП с участием самокатов
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Екатеринбурге в текущем году зарегистрировали 31 дорожно-транспортное происшествие ...18.08.2022 В центре Екатеринбурга в День города ограничат скорость передвижения на самокатах до 8 км/ч
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2022. В центре Екатеринбурга скорость движения электросамокатов, которые сдаются в аренду ...